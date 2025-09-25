シャオミ「Xiaomi 17」発売へ　「iPhone 17」対抗のため、16は無かったことに

シャオミ（小米集团）のレイ・ジュン（雷軍）CEOは9月25日、中国のSNS「微博（Weibo）」での投稿を更新。次期主力モデルの名称が「Xiaomi 17」シリーズになることを明らかにした。9月26日から開催する新製品発表会で披露されるとみられる。

同氏によると、新モデルは「Xiaomi 17」「Xiaomi 17 Pro」「Xiaomi 17 Pro Max」の3機種を用意。いずれも、SoCに「Snapdragon 8 Extreme Edition（第5世代）」を搭載し、販売価格（中国国内向けの価格とみられる）を維持したまま、全面的にアップグレードされるという。

さらに同氏は過去5年間、アップルの「iPhone」をベンチマークとして、学びを得てきたと説明。現状ではアップルに及ばないことを認めつつ、Xiaomi 17シリーズで「iPhone 17」シリーズとの直接対決に挑む意思を明確にした。

モデル名が現行の「Xiaomi 15」から1つ飛ばしのXiaomi 17となったことも、iPhone 17シリーズを意識したものとみられる。