iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第38回
見た目が大きく変わる！ iOS 26／iPadOS 26の配信一斉開始 iOS 18.7も
2025年09月16日 02時40分更新
アップルは、iOSのメジャーアップデートとなる「iOS 26」の配信を開始している。
iOS 26の新機能については以下の記事も参照いただきたいが、「Liquid Glass」の新しいデザイン、迷惑電話への対応、ライブ翻訳や画像から検索をするビジュアルインテリジェンスなどのApple Intelligenceの進化などが含まれている。
●iOS 26はやっぱり「電話」アプリがよさそう！ パブリックベータから見る純正アプリの進化
●増える迷惑電話 アップル「iOS 26」が救世主に
●ドライブが快適に！ iOS 26で生まれ変わる新CarPlayを体験、上位のCarPlay Ultraもスゴかった
iPadOS 26、従来バージョンであるiOS 18のバグ修正やセキュリティアップデートが含まれるiOS 18.7の配信も開始されている。
この連載の記事
-
第37回
Apple実機を触ってわかった！ AirPods Pro 3の装着感とノイキャンがもたらす没入体験はイヤホン好き必見
-
第36回
iPhoneiPhone 17/AirのApple Store＆4大キャリアでの価格を一覧まとめ！ キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説
-
第35回
iPhoneiPhone 17／Airが発表されたApple Eventで逆に出てこなかったもの AI／廉価版MacBook／折りたたみ……？
-
第34回
iPhone5分でわかるiPhone 17／Air新機能まとめ 価格に色、カメラ、eSIM、iPhone 16との違いを全紹介！
-
第33回
iPhone新iPhoneの予約は「17 Pro／Pro Max」に集中で10分ほどで発売日入手は困難に！ 超薄型「Air」は余裕あり
-
第32回
iPhoneiPhone 17は、iPhone 16より“実質”安いのでは……!? 最安モデルでも「256GB」でスペックも上がってる！
-
第31回
iPhoneApple Store「ただいま準備中です。」に切り替わる あとは21時を待つだけ
-
第30回
iPhoneアップル「iPhone Air」手で曲げられるか試した結果…… 海外報道
-
第29回
iPhone【iPhone予約攻略法】iPhone 17／Airの予約は事前準備が重要！ これで勝利は約束される!?
-
第28回
iPhoneau「iPhone 17」価格、15万2900円から
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
iPhone増える迷惑電話 アップル「iOS 26」が救世主に
-