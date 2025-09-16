このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第38回

見た目が大きく変わる！ iOS 26／iPadOS 26の配信一斉開始　iOS 18.7も

2025年09月16日 02時40分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは、iOSのメジャーアップデートとなる「iOS 26」の配信を開始している。

アップル

iOS 26の正式版がついに登場

　iOS 26の新機能については以下の記事も参照いただきたいが、「Liquid Glass」の新しいデザイン、迷惑電話への対応、ライブ翻訳や画像から検索をするビジュアルインテリジェンスなどのApple Intelligenceの進化などが含まれている。

アップル

●iOS 26はやっぱり「電話」アプリがよさそう！ パブリックベータから見る純正アプリの進化
●増える迷惑電話　アップル「iOS 26」が救世主に
●ドライブが快適に！ iOS 26で生まれ変わる新CarPlayを体験、上位のCarPlay Ultraもスゴかった

　iPadOS 26、従来バージョンであるiOS 18のバグ修正やセキュリティアップデートが含まれるiOS 18.7の配信も開始されている。

●MacがもっとiPhoneみたいになる！ macOS Tahoe 26パブリックベータレポ

アップル

iPadOS 26も登場

アップル

iOS 18の最新バージョンも

 

