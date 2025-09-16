見た目が大きく変わる！ iOS 26／iPadOS 26の配信一斉開始　iOS 18.7も

アップルは、iOSのメジャーアップデートとなる「iOS 26」の配信を開始している。

iOS 26の新機能については以下の記事も参照いただきたいが、「Liquid Glass」の新しいデザイン、迷惑電話への対応、ライブ翻訳や画像から検索をするビジュアルインテリジェンスなどのApple Intelligenceの進化などが含まれている。

iPadOS 26、従来バージョンであるiOS 18のバグ修正やセキュリティアップデートが含まれるiOS 18.7の配信も開始されている。

