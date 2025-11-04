このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第58回

アップル「iOS 26.1」配信開始　AirPodsのライブ翻訳で日本語が使えるように！

2025年11月04日 06時40分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは20日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.1」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は11.68GB。

iOS

　iOS 26.1ではバグ修正やセキュリティアップデートに加えて、iPhone 15 Pro以降で利用できるApple Intelligenceのアップデート、ライブ翻訳機能、Liquid Glassでの新しい色合い調整オプションが追加されている。

iOS

　特に、ANC搭載AirPods 4／AirPods Pro 2／AirPods Pro 3で利用できるライブ翻訳については、当初からの英語、フランス語、ドイツ語などに加えて、日本語にも対応（iOS 26.1では中国語、韓国語、イタリア語もサポート）。Liquid Glassの設定では外観をデフォルトのクリアな見た目にするか、不透明度を上げる新しい色合い調整にするかを選べるようになっている。

 

■関連サイト

