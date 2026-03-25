アップル「iOS 26.4」配信開始　機能強化やバグ修正多数の大型アップデート

アップルは3月24日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.4」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は13.35GB。iPadOS 26.4、macOS Tahoe 26.4も同じく配信が開始されている。

iOS 26.4では、Apple Musicでの機能追加のほか、AirPods Max 2への対応、新しい絵文字の追加、素早くタイプ入力した際のキーボードの正確さの向上など、数多くの機能強化やバグ修正、セキュリティアップデートが含まれている。