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iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第60回

アップル「iOS 26.4」配信開始　機能強化やバグ修正多数の大型アップデート

2026年03月25日 10時15分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは3月24日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.4」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は13.35GB。iPadOS 26.4、macOS Tahoe 26.4も同じく配信が開始されている。

Apple

　iOS 26.4では、Apple Musicでの機能追加のほか、AirPods Max 2への対応、新しい絵文字の追加、素早くタイプ入力した際のキーボードの正確さの向上など、数多くの機能強化やバグ修正、セキュリティアップデートが含まれている。

Apple
 

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