iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第55回
eSIMオンリーのiPhone 17の影響か？ ドコモ、eSIM発行でトラブル 端末販売も停止
2025年09月20日 00時00分更新
NTTドコモは、9月19日16時30分頃から、eSIM対応端末におけるeSIMの開通がしづらい状況が発生していることを公表。ドコモショップの店頭やドコモオンラインショップでのeSIMの申し込みやeSIMのみ対応の端末販売を停止している。SNS上でもiPhone間でeSIMを移動する「eSIMクイック転送」で「うまく行かない」「トラブルが発生した」といった声が多く見られる。
同日は、SIMスロットを廃止して、eSIMのみに対応したiPhone 17／Airが発売されており、eSIMの扱いが集中したことは容易に想像できる。一方で他の3キャリアでは同様のトラブルが報告されていないのも確か。新型iPhoneを購入したドコモユーザーにとっては残念な発売日になってしまった。
なお、ドコモのネットワークを用いており、eSIMを扱っているMVNOの格安SIMについても同様の障害が発生している。
この連載の記事
-
第54回
iPhoneauが6年ぶりに新iPhoneのカウントダウンを実施 「au推し」は衛星との直接通信対応
-
第53回
iPhoneiPhone 17では、“本物の5G”接続時に「5G＋」表示に 「なんちゃって5G」との区別が可能
-
第52回
Apple今年買うならiPhone Airしかない！ iPhoneは一択、そしてAirPodsの進化に感じたこと
-
第51回
iPhoneついに発売のiPhone 17／Airはこんな色が用意されている！ さてどれを選ぶ？
-
第50回
iPhone【ついに発売！】iPhone 17の価格＆2年間の負担額まとめ
-
第49回
iPhoneiPhone 11でiOS 26は案外普通に動く！ それでも買い替えを考えるならポイントは4つ
-
第48回
iPhoneCASETiFYがiPhone 17シリーズ向け最新ケースを発売！ 新技術で保護性能とデザイン性がさらに進化
-
第47回
Apple4つのiPhoneを実機でサイズ比較！ iPhone Airは純正アクセサリーで使い勝手が変わるかも
-
第46回
Appleアップル「Apple Watch」充電速度が遅いと警告を出すように
-
第45回
iPhone「iOS 26」にしたらバッテリーの減りが早くなった アップルによれば、それは「正常」です
- この連載の一覧へ