このページの本文へ

NVIDIA、Intel協業　RTX GPU統合のx86 SoC提供へ

2025年09月19日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
エヌビディアとインテルのロゴ

　半導体大手エヌビディアとインテルは9月18日、CPUの設計、製造などの分野で協業することを発表した。あわせて、エヌビディアからインテルへの50億ドル（約7400億円）の投資も実施する。

　協業により、両社は「NVIDIA NVLink」経由で双方のアーキテクチャをシームレスに接続。エヌビディアが得意とするAIと、インテルが得意とするx86系エコシステムを統合した最先端のソリューションを提供する。

　製品分野はデータセンターから個人ユースまで幅広い層をカバー。具体的には、エヌビディアのAIプラットフォームにインテル製カスタムCPUを統合したデータセンター向け製品や、「NVIDIA RTX GPU」を統合した個人向けのx86系SoCなどの開発を予定しているという。

　協業にあたり、エヌビディアはインテルの普通株式を1株あたり23.28ドル（約3500円）で買い付け、総額50億ドル（約7400億円）を投資。AMDなど競合他社の躍進で苦戦するインテルを、エヌビディアが実質的に支援する形となる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン