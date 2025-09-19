NVIDIA、Intel協業　RTX GPU統合のx86 SoC提供へ

半導体大手エヌビディアとインテルは9月18日、CPUの設計、製造などの分野で協業することを発表した。あわせて、エヌビディアからインテルへの50億ドル（約7400億円）の投資も実施する。

協業により、両社は「NVIDIA NVLink」経由で双方のアーキテクチャをシームレスに接続。エヌビディアが得意とするAIと、インテルが得意とするx86系エコシステムを統合した最先端のソリューションを提供する。

製品分野はデータセンターから個人ユースまで幅広い層をカバー。具体的には、エヌビディアのAIプラットフォームにインテル製カスタムCPUを統合したデータセンター向け製品や、「NVIDIA RTX GPU」を統合した個人向けのx86系SoCなどの開発を予定しているという。

協業にあたり、エヌビディアはインテルの普通株式を1株あたり23.28ドル（約3500円）で買い付け、総額50億ドル（約7400億円）を投資。AMDなど競合他社の躍進で苦戦するインテルを、エヌビディアが実質的に支援する形となる。