JR4社、ネット予約で連携　「えきねっと」「EXサービス」など便利に

東日本旅客鉄道（JR東日本）、東海旅客鉄道（JR東海）、西日本旅客鉄道（JR西日本）、九州旅客鉄道（JR九州）の4社は9月19日、4社のネット予約サービスの連携を進め、ユーザーの利便性向上に取り組むことで合意した。

対象は「えきねっと」「EXサービス」「e5489」「JR九州インターネット列車予約サービス」の4サービスで、シングルサインオンによるサービス間のシームレスな移動や、他サービスの予約情報の表示などの機能を順次導入。

現在は各サービスがほぼ独立した状態だが、連携後は「えきねっと」から「EXサービス」へログイン認証なしで移動したり、EXサービスの予約確認画面にえきねっとの予約情報を一緒に表示したりといったことも可能となる見込みだ。

9月19日時点で公表されている連携開始時期は、それぞれ以下のとおり。