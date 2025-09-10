iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第23回
iPhone AirもeSIM専用です
iPhone 17シリーズは「eSIM」オンリー！ 使うにはどうしたらいいの？ そもそもeSIMって何？
2025年09月10日
ついに登場となった「iPhone 17」シリーズ、そして「iPhone Air」。これらのすべてが、日本国内で発売されるモデルでは「eSIM対応、物理SIM非対応」であることが明らかにされています。
公式サイトでも、「iPhone 17の各モデルはeSIMを使ってアクティベートされます。物理的なSIMには対応していません」と説明されています。
ちなみに「iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Max」は、中国やEUで販売するモデルについては、引き続きデュアルnano-SIM仕様になるとのこと。iPhone Airに関しては、中国やEUで販売するモデルもすべてeSIM仕様となっています。
そもそもeSIMって何？
eSIM（イーシム）は「Embedded SIM」の略で、物理的なSIMカードの代わりに、端末自体に電子的なSIM機能を内蔵する“端末内蔵型SIM”のことです。物理的なSIMカードのような形状は持たず、ネットワークを経由した手続きによって通信事業者の情報を書き込みます。
店舗での手続きやカードの抜き差しが不要になるのがメリットです。また、端末が盗難にあった際にSIMカードを抜き取られて、電話やデータ通信を使われてしまうことも防げるようになります。
アメリカで売られているiPhoneに関しては、iPhone 14シリーズからSIMカードスロットが廃止されeSIMのみしか使えなかったのですが、国内でもその流れになったといえます。
eSIMを使うにはどうすればいいの？
iPhone 17シリーズはeSIM専用のため、物理SIMの人は事前に切り替えておくか、データ転送のタイミングで切り替える必要があります。
ちなみに、通信事業者が対応している場合は、iPhoneのeSIMクイック転送を通じて、通信事業者に問い合わせなくても、以前のiPhoneから新しいiPhoneにSIMを転送できる場合があります。
また、使用中の物理的なSIMカードをeSIMに変換することもできます。
Androidから移行する場合はちょっと面倒かも
プランによっては変更が必要になる可能性もある
iPhoneの場合は、端末の設定から物理SIMをeSIMに直接切り替えられるのですが、Androidでは多くのケースでこの操作ができません。eSIM非対応のAndroid端末からiPhone 17シリーズ／iPhone Airに移行する際は、eSIMの再発行が必要になるなど、ちょっと面倒かもしれません。
また、MVNOの格安SIMで物理SIMカードのみに対応しているサービスを利用している場合などは、iPhone 17シリーズ／iPhone Airでは利用できないため、プラン変更が必要になる可能性があります。
キャリアごとのプランの詳細や、eSIMの再発行が必要になるケースなどについては、ASCII.jpで詳細に解説していく予定です。
