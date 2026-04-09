アップル「iOS 26.4.1」配信　詳細不明も何らかのバグ修正のみか

アップルは4月8日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.4.1」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は587.2MB。iPadOS 26.4.1の配信も同じく開始されている。

iOS 26.4.1のアップデート内容としては「バグ修正が含まれます」とのみ書かれており、詳細は不明。アップルのサイト上でもセキュリティ関連のアップデートについては特に記されていない。