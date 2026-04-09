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iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第61回

アップル「iOS 26.4.1」配信　詳細不明も何らかのバグ修正のみか

2026年04月09日 06時30分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは4月8日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 26.4.1」の配信を開始した。iPhone Airでの容量は587.2MB。iPadOS 26.4.1の配信も同じく開始されている。

iOS

バグ修正が含まれることが記されている

　iOS 26.4.1のアップデート内容としては「バグ修正が含まれます」とのみ書かれており、詳細は不明。アップルのサイト上でもセキュリティ関連のアップデートについては特に記されていない。

 

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