iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第56回
【iPhone 17実機レビュー】新iPhoneのカメラ出っ張り実測！ Airは5.6mm、17 Proは全体の厚みが0.6mmアップ
2025年09月20日 12時00分更新
iPhone 17／Airの実機が到着しました！ そしてASCII編集部が何をするかと言えば、まずは「カメラの出っ張り部」の計測です！ 実際に読者さんからも「今回のiPhoneはどのくらい出っ張っているの？」という声が多いのです。
というわけでアナログなノギスで実際に測りました！
iPhone Airは5.6mmの出っ張り
iPhone 17 Proはカメラ性能向上の影響か全体の厚みアップ
結果は、以下の表のとおり。アナログな計測をしているので、0.1～0.2mm程度の誤差はご容赦ください。ただ、毎回同じノギスを使って同じように計測していて、すっかり慣れてきたので、目安としては十分役立つと考えています。
|すべてASCII編集部での実測値
|機種名
|最薄部
|カメラ部頂点
|出っ張り
|iPhone 17
|8mm
|11.4mm
|3.4mm
|iPhone 17 Pro/Pro Max
|8.8mm
|13.3mm
|4.5mm
|iPhone Air
|5.8mm
|11.4mm
|5.6mm
|iPhone 16/16 Plus
|7.8mm
|11.3mm
|3.5mm
|iPhone 16 Pro/Pro Max
|8.3mm
|12.7mm
|4.4mm
|iPhone 15 Pro
|8.3mm
|12.1mm
|3.8mm
|iPhone 15 Pro Max
|8.3mm
|12.3mm
|4mm
iPhone Airの出っ張りが大きいように見えるが
実際の本体を含めた厚みはiPhone 17と同じ
出っ張りが最も大きかったのはiPhone Airの5.6mm（レンズの頂点部分）。この数字だけだとすごく大きく感じますが、全体で見た場合の厚みは11.4mm。これはiPhone 17と同じです。本体が薄い分、出っ張りが大きくなっているだけとも言えます。
そして、今回のiPhone Airのカメラを搭載するにはこの程度の厚みは設計上必要ということでしょう。センサーを小さくするなど、カメラの性能をグッと落とせば、出っ張りを減らせるのかもしれませんが、実際の製品として、どっちがいいかは意見が分かれそうです。
望遠レンズの性能がさらに強化されたiPhone 17 Pro
性能を追求するProモデルだから厚くなるのは仕方ない？
一方、iPhone 17 Pro／Pro Maxですが、バッテリー容量が上がるとともに本体の厚みはiPhone 16 Pro／Pro Maxから増えているのですが（公式スペックでは8.25mm→8.75mm）、出っ張りはさらに0.1mmほど増加。つまり、カメラを含む、全体の厚みは0.6mmアップしています。
今年のiPhone 17 Proの2モデルは、望遠レンズが高解像度化されるとともに（12メガ→48メガ）、センサーサイズも大型化されているとのことで、それが全体の厚みに反映された可能性が考えられます。性能を追求するProモデルならではの部分と言えそうです。
ちなみにカメラ部分の1段目までの出っ張りはiPhone 17が1.7mm、iPhone 17 Pro／17 Pro Maxが2.5mm、iPhone Airが2.5mmでした。
「すごく気になる」人も「ケースを付けるから気にならない」人もいるカメラ部の出っ張りですが、購入時の参考にしてください！
この連載の記事
-
第55回
iPhoneeSIMオンリーのiPhone 17の影響か？ ドコモ、eSIM発行でトラブル 端末販売も停止
-
第54回
iPhoneauが6年ぶりに新iPhoneのカウントダウンを実施 「au推し」は衛星との直接通信対応
-
第53回
iPhoneiPhone 17では、“本物の5G”接続時に「5G＋」表示に 「なんちゃって5G」との区別が可能
-
第52回
Apple今年買うならiPhone Airしかない！ iPhoneは一択、そしてAirPodsの進化に感じたこと
-
第51回
iPhoneついに発売のiPhone 17／Airはこんな色が用意されている！ さてどれを選ぶ？
-
第50回
iPhone【ついに発売！】iPhone 17の価格＆2年間の負担額まとめ
-
第49回
iPhoneiPhone 11でiOS 26は案外普通に動く！ それでも買い替えを考えるならポイントは4つ
-
第48回
iPhoneCASETiFYがiPhone 17シリーズ向け最新ケースを発売！ 新技術で保護性能とデザイン性がさらに進化
-
第47回
Apple4つのiPhoneを実機でサイズ比較！ iPhone Airは純正アクセサリーで使い勝手が変わるかも
-
第46回
Appleアップル「Apple Watch」充電速度が遅いと警告を出すように
- この連載の一覧へ