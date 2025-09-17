マクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05が特別価格に

PC・モバイル周辺機器ブランド「iClever」の人気商品「iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05（ブラック）」が現在、Amazonタイムセールで16％オフの4,836円という特別価格で販売中。

キーを押したときの感触が軽いためクリック感が少なく、タイピング中のカタカタ音も抑えめです。長時間のタイピングによる手の疲労を軽減し、さまざまな場面で高いパフォーマンスを発揮します。

iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05（ブラック）の特徴

プロゲーマーからの厚い信頼を集めるマクロ機能を搭載しています。すべてのキーをマクロで定義し、複数の操作を1つのキーに割り当てることができるため、よく使う操作を簡単に実行可能で、より迅速で正確なゲームプレイを実現できます。

RGBバックライト

さまざまな照明効果、バックライトの明るさや速度の調整、ライトのカスタマイズ (マクロ定義で使用) が可能で、自分だけのキーボードを作り上げることができます。

75％サイズ

日本語配列の75％サイズゲーミングキーボードで、テンキーレスのコンパクト設計です。ファンクションキーを搭載し利便性も抜群。ゲームに必要なマウス操作を広いスペースで行えます。