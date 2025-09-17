Amazonセール情報大紹介！ 第50回
マクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
2025年09月17日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05が特別価格に
PC・モバイル周辺機器ブランド「iClever」の人気商品「iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05（ブラック）」が現在、Amazonタイムセールで16％オフの4,836円という特別価格で販売中。
キーを押したときの感触が軽いためクリック感が少なく、タイピング中のカタカタ音も抑えめです。長時間のタイピングによる手の疲労を軽減し、さまざまな場面で高いパフォーマンスを発揮します。
iClever ゲーミングキーボード 赤軸 G05（ブラック）の特徴
プロゲーマーからの厚い信頼を集めるマクロ機能を搭載しています。すべてのキーをマクロで定義し、複数の操作を1つのキーに割り当てることができるため、よく使う操作を簡単に実行可能で、より迅速で正確なゲームプレイを実現できます。
RGBバックライト
さまざまな照明効果、バックライトの明るさや速度の調整、ライトのカスタマイズ (マクロ定義で使用) が可能で、自分だけのキーボードを作り上げることができます。
75％サイズ
日本語配列の75％サイズゲーミングキーボードで、テンキーレスのコンパクト設計です。ファンクションキーを搭載し利便性も抜群。ゲームに必要なマウス操作を広いスペースで行えます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第49回
トピックス黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引
-
第48回
トピックスAmazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行
-
第47回
トピックス【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
-
第46回
トピックスiPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円
-
第45回
トピックス【36％オフ】NIMASOのiPhone 17ガラスフィルムがAmazonタイムセール中｜貼りやすいガイド枠付き
-
第44回
トピックスHiKOKIインパクトドライバーが今だけ実質20,903円！ 軽量1.2kg＆140N・mのハイパワー【Amazonタイムセール】
-
第43回
トピックス【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ Amazonタイムセールで20％OFF
-
第42回
トピックスダイエットに最適！ 天然竹の「竹蒸篭 せいろ蒸し器」がAmazonタイムセールで40％OFF
-
第41回
トピックスノートPC「東芝 Dynabook B65」（整備済み品）がAmazonタイムセールで1万9円！
-
第40回
トピックスノートPC富士通 LIFEBOOK U9310（整備済み品）が32,800円！【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ