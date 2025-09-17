黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】iPhone 17 Pro専用ケース「氷星シリーズ」登場！

最新iPhone 17 Proを手に入れたら、すぐに用意しておきたいのが専用ケースです。人気アクセサリーブランドNIMASO（ニマソ）から、iPhone 17 Pro専用の「氷星シリーズ NSC25F1661」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1,780円ですが、今ならAmazonタイムセール15％OFFの1,508円で購入できます。期間限定のお得な機会です。

透明感と耐久性を両立する高品質素材

「氷星シリーズ」は、高透明ポリカーボネート素材を採用。iPhone 17 Pro本来の美しさを損なわず、長くクリアな状態を保ちます。

さらに、ドイツ製バイエルTPUにUV剤を配合することで、ケースの黄ばみを防止。長期間使用しても透明感を維持できるのが魅力です。

背面にはお気に入りの写真やステッカーを入れて、自分らしいアレンジも楽しめますよ。

米軍規格クリアの安心設計

このケースは米軍規格「MIL-STD-810H」のSGS認証を取得済み。合板敷きのコンクリートに1.2mの高さから26回落下させるテストでも、本体は無傷でした。

四隅には耐震クッションを搭載。衝撃を全方向から吸収し、大切なiPhone 17 Proをしっかり守ります。

フィット感抜群の精密デザイン

ケースはiPhone 17 Pro専用に精巧に設計されており、装着するとまるで一体化したようなフィット感があります。

ボタン操作もスムーズで、ホコリの侵入を最小限に抑える工夫もされています。スクリーンやカメラレンズを効果的に保護し、実用性とデザイン性を両立しています。

今だけのタイムセールで手に入れるチャンス

新しいiPhoneを守るなら、ケースは必需品です。「氷星シリーズ」は、美しさ・耐久性・衝撃吸収性を兼ね備えた、まさにiPhone 17 Proユーザーに最適なケースです。

通常価格1,780円 → 今だけセール価格の1,508円で購入可能。セール終了後は定価に戻るため、今が買い時です。