このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第48回

Amazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行

2025年09月16日 16時00分更新

文● 小苅米　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでUGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーを入手

【Amazonタイムセール開催中】UGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーが特別価格に

　スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」のUGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーが現在、Amazonタイムセールで33％オフの2,685円という特別価格で販売中。

　コンパクトなマグネット式USB-Cカードリーダーで、USB PD対応USB-Cポート、UHS-II対応SDスロット＆microSDスロットを搭載。マグネットでiPhone 16や15シリーズなどにピッタリとくっつき、一体となるので邪魔になりません。

UGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーの特徴

　最新のSD/TFカード4.0ポートを搭載。最大312MB/sの高速転送を実現したほか、104MB/s〜200MB/sの旧規格カードとも完全互換で、安定したデータ処理を提供します。

100W PD急速充電・充電も給電も可能

　USB C PDインターフェースを拡張し、データ転送中に携帯電話のインターフェースを占有することを防ぎます。転送と充電を同時にサポートし、最大100Wの出力で充電できます。

アマゾンでUGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン