Amazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行

【Amazonタイムセール開催中】UGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーが特別価格に

スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN マグネット式USB-Cカードリーダー」が現在、Amazonタイムセールで33％オフの2,685円という特別価格で販売中。

コンパクトなマグネット式USB-Cカードリーダーで、USB PD対応USB-Cポート、UHS-II対応SDスロット＆microSDスロットを搭載。マグネットでiPhone 16や15シリーズなどにピッタリとくっつき、一体となるので邪魔になりません。

UGREEN マグネット式USB-Cカードリーダーの特徴

最新のSD/TFカード4.0ポートを搭載。最大312MB/sの高速転送を実現したほか、104MB/s〜200MB/sの旧規格カードとも完全互換で、安定したデータ処理を提供します。

100W PD急速充電・充電も給電も可能

USB C PDインターフェースを拡張し、データ転送中に携帯電話のインターフェースを占有することを防ぎます。転送と充電を同時にサポートし、最大100Wの出力で充電できます。