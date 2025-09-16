Amazonセール情報大紹介！ 第47回
【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
2025年09月16日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】USB-Cケーブルが特別価格に
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「USB-Cケーブル L型 1M」が現在、Amazonタイムセールで34％オフの725円という特別価格で販売中。
iPhone、Macbook、Nintendo Switchなど幅広い機種に対応し、ひとつ持っておけば重宝すること間違いなし。
UGREEN USB-C&USB-Cケーブル L型 1Mの特徴
USB Power Delivery技術に対応するUSB-Cケーブルです。MacbookやNintendo Switchなどの機器に最大60W/3A給電可能。Quick Charge 3.0/2.0に対応し、最大480Mbpsのデータ転送速度をサポートします。
L字型コネクター・高品質の安全保護
L字型なので、コンセントやPCに繋いでもケーブルを無理やり曲げる必要無し。56KΩのプルアップレジスターを採用してケーブル内部の抵抗を最小化。過電圧、過熱、過電流、ショート防止などの多重保護の安全性と信頼性。
