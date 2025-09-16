このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第47回

【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に

2025年09月16日 15時00分更新

文● 小苅米　編集⚫︎ASCII

アマゾンでUGREEN USB-C&USB-Cケーブル L型 1Mを入手

【Amazonタイムセール開催中】USB-Cケーブルが特別価格に

　スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」のUSB-Cケーブル L型 1Mが現在、Amazonタイムセールで34％オフの725円という特別価格で販売中。

　iPhone、Macbook、Nintendo Switchなど幅広い機種に対応し、ひとつ持っておけば重宝すること間違いなし。

UGREEN USB-C&USB-Cケーブル L型 1Mの特徴

　USB Power Delivery技術に対応するUSB-Cケーブルです。MacbookやNintendo Switchなどの機器に最大60W/3A給電可能。Quick Charge 3.0/2.0に対応し、最大480Mbpsのデータ転送速度をサポートします。

L字型コネクター・高品質の安全保護

　L字型なので、コンセントやPCに繋いでもケーブルを無理やり曲げる必要無し。56KΩのプルアップレジスターを採用してケーブル内部の抵抗を最小化。過電圧、過熱、過電流、ショート防止などの多重保護の安全性と信頼性。

アマゾンでUGREEN USB-C&USB-Cケーブル L型 1Mを入手

