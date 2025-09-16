iPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール中】NIMASOのiPhone 17 Pro（6.3インチ）用ガラスフィルムが22％OFF！

最新のiPhone 17 Proを購入する人必見。

NIMASOの強化ガラスフィルムが、通常価格2,299円からAmazonタイムセールで22％OFFの1,799円に！

期間限定のこのセールは、確実に手に入れたいところです。

セール対象商品：NIMASO iPhone 17 Pro用 強化ガラスフィルム

貼りやすさ抜群 ― 2ステップで気泡ゼロ

ガイド枠を使った被せる → 引っ張るの2ステップで簡単装着。

自動除塵構造により、ホコリが入りにくい。

初心者でも気泡・ズレなしの美しい仕上がりが実現できます。

米軍規格認証 ― 9H硬度の強化ガラス

MIL-STD-810H取得の信頼性。

硬度9Hで衝撃に強く、落下や擦り傷からしっかり守る。

厚さわずか0.33mmでもタッチ感度・透過率は抜群。ディスプレイの美しさを損ないません。

いつでも清潔 ― 指紋・汚れに強い

指紋防止コーティングでスムーズな操作感。

撥水・撥油加工 により、皮脂や汚れもサッと拭き取れる。

いつでもクリアで美しい画面をキープできます。

今だけのお得チャンス！

通常価格：2,299円 → タイムセール価格：1,799円

Amazonで手軽に購入可能です。

期間限定セールなので、iPhone 17 Proを購入するなら今すぐチェックしておきたいアイテムです。