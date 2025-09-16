このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第46回

iPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円

2025年09月16日 12時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール中】NIMASOのiPhone 17 Pro（6.3インチ）用ガラスフィルムが22％OFF！

　最新のiPhone 17 Proを購入する人必見

　NIMASOの強化ガラスフィルムが、通常価格2,299円からAmazonタイムセールで22％OFFの1,799円に！

　期間限定のこのセールは、確実に手に入れたいところです。

セール対象商品：NIMASO iPhone 17 Pro用 強化ガラスフィルム

貼りやすさ抜群 ― 2ステップで気泡ゼロ

　ガイド枠を使った被せる → 引っ張るの2ステップで簡単装着。

　自動除塵構造により、ホコリが入りにくい。

　初心者でも気泡・ズレなしの美しい仕上がりが実現できます。

米軍規格認証 ― 9H硬度の強化ガラス

　MIL-STD-810H取得の信頼性。

　硬度9Hで衝撃に強く、落下や擦り傷からしっかり守る。

　厚さわずか0.33mmでもタッチ感度・透過率は抜群。ディスプレイの美しさを損ないません。

いつでも清潔 ― 指紋・汚れに強い

　指紋防止コーティングでスムーズな操作感。

　撥水・撥油加工 により、皮脂や汚れもサッと拭き取れる。

　いつでもクリアで美しい画面をキープできます。

今だけのお得チャンス！

　通常価格：2,299円 → タイムセール価格：1,799円

　Amazonで手軽に購入可能です。

　期間限定セールなので、iPhone 17 Proを購入するなら今すぐチェックしておきたいアイテムです。

