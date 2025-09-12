アクアプラスは9月12日、「うたわれるもの」シリーズ最新作である「うたわれるもの 白への道標（しろへのみちしるべ）」について、発売時期を2025年秋から2026年に延期すると発表した。

理由は「さらなるクオリティアップのため」とのこと。アクアプラスの代表取締役を務める下川直哉氏は、自身のXにて「お待たせしてしまい心苦しいのですが、もうしばらくお時間をいただけますと幸いです」と謝罪。

ファンからは「無理せず納得のいく作品に仕上げてください」「心穏やかに待ちまする」「いくらでも待ちます！」と温かい声が寄せられていた。

色々とお騒がせしておりますが、現在発表しているプロジェクトは粛々と開発を進めております。

そんな中で、『うたわれるもの 白への道標』につきましては、発売を延期させていただくことになりました。… — 下川 直哉 Aquaplus (@AP_shimokawa) September 12, 2025

本作は2024年11月に行われたリアルイベント「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」で発表されたタイトル。同時に「ジャスミン」という、かつて制作中止になった作品の開発再開も発表され、話題を呼んでいた。これらの続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：うたわれるもの 白への道標（しろへのみちしるべ）

ジャンル：RPG

販売：アクアプラス

プラットフォーム：未定

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：審査予定

©AQUAPLUS