合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは11月25日、Valveが運営するSteamにおいて、2024年11月24日よりアクアプラスが開発する『AQUAPAZZA』PC版のストアページを公開したと発表。本作の配信時期は2025年予定、価格は未定だ。

▼ストアページ

https://store.steampowered.com/app/3229260/

■ゲーム紹介

本作は、2011年にPlayStation 3用ソフトとして発売された同タイトルを、PC向けに最適化した作品。アクアプラスのさまざまな作品からキャラクターが登場してバトルを繰り広げる、2D対戦アクションゲームとなる。

登場キャラクターは、PS3版と同じ26キャラクター(プレイヤーキャラ13名、パートナーキャラ13名)だ。

・経験者から初心者まで気軽に遊べる2つの操作方法

従来の操作に加えて、初めて格闘ゲームを遊ぶプレイヤーも簡単に操作ができるように「シンプルモード」を搭載。「シンプルモード」にすると、ボタンの組みあわせで技を繰り出せるため、コマンド入力が苦手なプレイヤーでも対戦を楽しめる。

・好感度が勝利への鍵。「アクティブエモーションシステム」

『ToHeart』など数々の名作ビジュアルノベルを送り出してきたアクアプラス。そして、ビジュアルノベルと言えば「キャラクターの好感度」が大事なポイントだ。「アクティブエモーションシステム」はプレイヤーの行動で好感度が変化し、バトルを有利にも不利にもなる。

例えば、好感度が高いときは攻撃力がアップするが、逆に好感度が低いとガードが破られるなどピンチに陥る。

・戦略的に選ぶもよし、好きなキャラクターでかためるもよし。「パートナーアシスト」

プレイヤーは使用するキャラクターのほかに、パートナーとなるキャラクターも選べる。パートナーキャラクターの特性を見極めてバトルに挑もう。

・1人でも楽しめる「ストーリーモード」と「アナザーストーリーモード」

格闘ゲームは苦手だけど、アクアプラス作品は好きというプレイヤーには2つのストーリーモードがおすすめ。謎の黒幕に挑む「ストーリーモード」だけでなく、各キャラクターのシナリオを楽しめる「アナザーストーリーモード」で新たな魅力を再発見できる。

・世界に挑める「ネットワーク対戦」

Steamの機能を使ってオンライン対戦を行うことが可能。培ってきた自慢の腕前を世界中のライバルに披露しよう。「フレンドマッチ」で友だち同士で遊ぶことも可能だ。

■キャラクター紹介

本作に登場するキャラクターを一部紹介!

【プレイヤーキャラ】

●ハクオロ Hakuowlo

登場原作:『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』/CV:小山力也さん

Steam:https://store.steampowered.com/app/1151450/

大怪我をして倒れていたところを「エルルゥ」に助けてもらい一命を取り留める。それまでのすべての記憶を失い、決して取れないナゾの仮面をかぶっている。

●カルラ Karulau

登場原作:『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』/CV:田中敦子さん

Steam:https://store.steampowered.com/app/1151450/

ギリヤギナ族出身の女剣奴。ひょうひょうとした性格で、何者にも縛られない。特注品の大刀を振り回す一流の戦士だが、同時に酒と風流を愛する生粋の自由人でもある。

●マルチ Multi

登場原作:『ToHeart』/CV:堀江由衣さん

正式名称 HMX-12型。来栖川エレクトロニクスが開発した最新型家庭用ロボット、その試作型。人間に喜んでもらうのが大好き。

●久寿川 ささら Sasara Kusugawa

登場原作:『ToHeart2 ダンジョントラベラーズ』/CV:小野涼子さん

Steam:https://store.steampowered.com/app/1901620/

2011年12月1日のアーケード版バージョンアップの際、追加されたキャラクター。現生徒会長で、昨年度はまーりゃん先輩の下で生徒副会長をしていた。ヌルヌル、フニャフニャした生物を愛でるのが大好きである。とあるきっかけでRPGゲームの世界に紛れ込んでしまい、元の世界へ戻る方法を探している。

●向坂 環 Tamaki Kousaka

登場原作:『ToHeart2』/CV:伊藤静さん

このみの幼馴染で、皆のお姉ちゃん的存在。大人びた感じだが、まだイタズラっぽい所など子供のような一面を残す。スポーツ、勉強、家事など苦手なものはなく、どれもトップレベル。

【パートナーキャラ】

●森川 由綺 Yuki Morikawa

登場原作:『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』/CV:平野綾さん

Steam:https://store.steampowered.com/app/2432110/

新進気鋭の人気歌手。真面目でおとなしい性格で、音楽祭に向けてレッスンの日々を過ごしている。

●緒方 理奈 Rina Ogata

登場原作:『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』/CV:水樹奈々さん

Steam:https://store.steampowered.com/app/2432110/

由綺と同じ芸能プロダクションの先輩。幼い頃からの才能と努力でスターダムに上りつめた実力派のアイドル。

【ゲーム情報】

タイトル:AQUAPAZZA

ジャンル:対戦格闘

配信:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2025年予定

価格:未定

© AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

PlayStation®3は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。