DLCも同時公開！ 本編とDLCがセットになったバンドル版も

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは12月16日、Valve Corporationが運営するSteamにおいて、アクアプラスが開発する『うたわれるもの斬』のPC（Steam）版を配信したと発表。DLCも本日より公開している。

価格は3980円、2025年12月30日までローンチセールで10％オフの3582円となる。

▼Steam Store製品ページ

本編：https://store.steampowered.com/app/3074840/

バンドル：https://store.steampowered.com/bundle/63691/Utawarerumono_ZAN_Complete_Bundle/

■『うたわれるもの斬』とは

『うたわれるもの 偽りの仮面』の世界を体験できるアクションゲーム。『うたわれるもの 偽りの仮面』に登場するキャラクターたちを操作して爽快なアクションで並み居る敵を打ち倒すことができる。

本作は日本語のほか、英語、繫体字に対応。今だけローンチセールで10％オフのほか、早期購入特典として、着せ替え衣装「クオンフード衣装Ver.」をすべてのユーザーが手に入れることが可能だ。

■『うたわれるもの斬』ゲーム紹介

1.キャラクターを選んで出撃！「目標」をクリアせよ

プレイヤーは任務（戦闘ステージ）をクリアしていくことで物語を進められる。任務には主目標と副目標があり、主目標をすべてクリアすることで、ステージクリアとなる。また、副目標をクリアすることで追加の経験値やアイテムをもらうことが可能だ。

加えて、ゲームが進行するにつれてさまざまなキャラクターを操作できるように。最大4キャラクターまで出撃させることが可能で、プレイするキャラクターも変えられる。「うたわれるもの」の好きなキャラクターを操作して任務達成を目指そう。

一定のレベルに達したキャラクターは「必殺奥義」を使用可能に。敵に大ダメージを与えたり、味方を回復したりできる。

2.個性豊かな「ユニット特性」でバトルを有利に進めよ！

「ユニット特性」は、ユニットそれぞれが持つユニット固有の特殊効果。任務中、常に発動する持続系の効果や、特定の条件で発動する効果がある。

3.通信協力プレイで世界中の「うたわれるもの」ファンと繋がろう！

今作ではオンライン協力（Co-op）プレイ可能。「うたわれるもの」ファンと協力して強敵に立ち向かおう。

4.DLCの配信も開始！ 本編とまとめて買えば25％オフ

本編の配信にあわせてPC（Steam）版で使えるDLCも本日より配信開始している。25％オフで購入できるお得なバンドルも用意しているので追加衣装やプレイアブルキャラ「オシュトル」「ムネチカ」をこの機会に手に入れよう。

【ゲーム情報】

タイトル：うたわれるもの斬

ジャンル：連撃アクション

配信：DMM GAMES／Shiravu

開発：アクアプラス

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2025年12月16日）

価格：3980円

※リリース記念セールで、2025年12月30日まで10％オフの3582円。

© AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。