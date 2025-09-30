『うたわれるもの斬2』Steam版のストアページが本日公開！シリーズ1作目は10月23日に配信予定

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月30日、Valveが運営するSteamにおいて、アクアプラスが開発するPC（Steam）版『うたわれるもの斬2』のストアページが公開されたと発表。本作の配信日は2025年冬予定だ。

今回ページが公開された『うたわれるもの斬2』は2021年にPlayStation 4およびPlayStation 5用ソフトとして発売された同タイトルをPC向けに最適化した作品。以下では、ゲームの特徴を紹介しよう。

▼ストアページ

https://store.steampowered.com/app/3074850/

シリーズ概要

「うたわれるもの」シリーズは2024年に設立30周年を迎えたAQUAPLUSの人気シリーズ。これまでSteamでは『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』『うたわれるもの 偽りの仮面』『うたわれるもの 二人の白皇』がリリースされている。

今作の『うたわれるもの斬2』は『うたわれるもの 二人の白皇』の物語をベースに、新しくアクションRPGとして生まれ変わったゲームとなる。シリーズ1作目のPC（Steam）版『うたわれるもの斬』は、2025年10月23日に配信予定だ。

▼PC（Steam）版『うたわれるもの斬』製品ページ

ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3074840/

ゲーム紹介

1.物語は「偽りの仮面」のその先へ。結末をPCでも体感しよう

メインストーリーの「白皇演武」は『二人の白皇』をベースとした「戦記」と呼ばれる軸で進む。そこに「武人伝」と呼ばれるフルボイスの新シナリオを多数追加しており、別の物語が楽しめる。

2.プレイスタイルは「3Dアクション“RPG”」へ進化！

「スキルボードの導入」や「ハクスラ要素の導入」など、じっくりキャラクターの育成を楽しめるRPG要素を強化。

また、本作では「拠点」と呼ばれる「エンナカムイの屋敷」が存在。「拠点」を自由に歩いて仲間との交流を深めたり、ストーリーの進行やキャラクターの強化などができる。ゲーム中で入手できるポイントで、拠点としての機能を拡張していくことが可能だ。

3.アドベンチャーパートの演出を一新！

立ち絵でのアドベンチャー画面を追う形ではなく、すべて3D表現で「物語の状況把握」「位置関係」などにも気を配り、よりアニメーション的に物語を演出している。

4.世界中のユーザーと絆を体感しよう。オンラインプレイ“夢幻演武”

オンラインで、プレイヤー同士が協力して任務を達成するモードを今作も実装。オフライン（一人）でもプレイでき、夢幻演武でしか出現しない敵やマップなどを楽しめる。

※スクリーンショットは開発中の日本語版になります

【ゲーム情報】

タイトル：うたわれるもの斬2

ジャンル：アクション

配信：アクアプラス

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2025年冬予定

価格：未定

タイトル：うたわれるもの斬

ジャンル：アクション

配信：アクアプラス

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2025年10月23日予定

価格：未定

© AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

PlayStation 4およびPlayStation 5はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。