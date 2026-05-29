2KとGearbox Softwareは5月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ボーダーランズ4』について、無料レイド・ボス第2弾「サブジュゲーターと無敵のソール」を、バージョン1.7アップデートの一環として全プレイヤーに向けて配信した。

メインストーリーを完了したヴォルト・ハンターは、エンドゲームコンテンツとしてこの過酷なバトルに挑戦することができる。

タイムキーパーに仕える無敗の兄弟「サブジュゲーターと無敵のソール」は、フェードフィールド沖の島で長い年月を孤独に過ごしていた。現状に心底うんざりしていた彼らは、侵入してきたヴォルト・ハンターたちを天の恵みとばかりに歓迎し、すべてを賭けて死闘を挑んでくる。

■レイド・ボス

サブジュゲーターと無敵のソールとの戦いでは、プレイヤーの操作スキルと持久力が試される。バトルはまずタッグマッチのような形式で幕を開け、敵は代わる代わる襲撃してきた後、致命的な連携攻撃を仕掛けてくる。

ボス1体を倒すと、残ったもう1体が強化形態へと移行し、彼らのホーム領域で戦いが再開する。巨大なサブジュゲーターはグライドしながら敵の攻撃をかわす必要がある広大なアリーナで、また、凶暴なソールは溶岩に囲まれた相撲の土俵のようなアリーナで対峙することになる。

■UVHMタイムチャレンジ＆ランク報酬

さらなるチャレンジを求めるプレイヤーのために、バージョン1.7では「究極のヴォルト・ハンター」モード（UVHM）にレベル7が追加された。これはUVHMレベル6でレイド・ボス2をクリアするとアンロックされる。また、UVHMでレイド・ボス2に突入するとタイマーが作動し、サブジュゲーターとソールを倒すまでの時間がカウントされる。

プレイヤーはクリア時間に応じて、シルバー、ゴールド、プラチナの各ランク報酬を獲得可能。シルバー以上の戦利品ではサブジュゲーターとソールに固有のクラス MODがアンロックでき、さらにプラチナではレジェンダリー装備が保証されるほか、パールセント武器を入手できる可能性もある。

■強力な新報酬

●パールセント武器 1種類：

ジェイルブレイク・ガトリング（リッパー製サブマシンガン）：敵に命中するたびに、射撃速度、ダメージが強化され、さらに追加の投射物を発射する確率が上がる。

●レジェンダリーアイテム 4種類：

ロックジョー（トーグ社製アサルト・ライフル）：跳ね回る爆発性の投射物を発射する。

灼熱燗シャミー（ティーディオール社製ピストル）：敵に熱い密造酒を浴びせてから、リロード時に爆発性の投射物を投げ、密造酒を浴びた敵を炎上させる。

フラック・キャノン（ブラドフ社製重火器オードナンス）：弾丸の雨で敵を粉砕する。

コレクター（オーダー製シールド）：大容量かつ高いリチャージ速度を誇るエナジー・シールド。リチャージ・ディレイが長いという欠点がある。

●クラス MOD 5種類：

各ヴォルト・ハンターに固有のクラス MODが用意されている。2026年第3四半期に配信予定のストーリーパック2で6人目のヴォルト・ハンターが登場する際は、そのキャラクター固有のクラス MODも「サブジュゲーターと無敵のソール」の戦利品プールに追加される。

●ファームウェア：

ランク3では、チャージ武器のフルチャージ射撃をチャージ完了と同時に放つことでボーナス・ダメージが発生する。これは正確なタイミングでの発射に対する報酬だ。

最新のGearbox Dev Cast（英語版）では、レイド・ボス2に関する興味深い話を聞くことができるので、ぜひチェックしてほしい。

■バージョン1.7で追加されるそのほかの機能

オルドナイト汚染がカイロス全土に広がり続ける中、バージョン1.7ではパールセント武器が宝箱やロッカー、さらにトイレでもランダムにドロップするようになった。また、コミュニティからの要望が多かったキャラクター進行度共有の切り替え機能も実装している。

これにより、進行度を共有しない新しいヴォルト・ハンターを作成してカイロスの世界を一から体験できる。異なるプラットフォーム間のセーブ機能については、今後のアップデートで実装する予定なので、今しばらく待とう。

■テイクダウンとお尋ね者パック3が2026年6月25日に配信予定

無料のエンドゲーム・レイド「ハドロン・アビスのテイクダウン」と有料DLC「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」が、ともにバージョン1.8のアップデートで6月25日配信予定。『ボーダーランズ4』デラックス・エディションまたは超デラックス・エディションを持っている人は、自動的にお尋ね者パック3へアクセス可能。お尋ね者パック3を収録したお尋ね者パックバンドルは、個別購入も可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：発売日未定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

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