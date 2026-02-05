「NBA 2K」シリーズや「ボダラン」シリーズなど人気作がラインアップ！
「2Kパブリッシャーセール」が各デジタルストアで開催！同社の人気作をお得にゲットしよう
2Kは2月4日、同社の人気タイトルが大幅割引で購入できる「2Kパブリッシャーセール」をPlayStation Store／Steam Store／Xbox Storeにて開催すると発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
本セールでは、究極のシューティングRPG『ボーダーランズ4』、映画さながらの犯罪ドラマ『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』、定番の人気スポーツゲーム『NBA 2K26』と『WWE 2K25』など最新の大ヒットタイトルから過去の名作まで幅広くラインアップしている。
また、2026年2月20日までの期間、Steam限定で『Retro Rewinds Bundle』を販売。こちらのバンドルには、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション IV』『マフィア』（2002年発売の初作）、『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』といった傑作タイトルを収録しているので、まだプレイしていない人はお見逃しなく。
▼2Kパブリッシャーセールの対象プラットフォームとセール期間*
●PlayStation：2026年2月4日～2月25日
●Steam：2026年2月6日～2月20日
●Xbox：2026年2月5日～2月19日
*割引率は2Kの希望小売価格に基づきます。デジタル版のみ対象です。セール期間、割引率は変更になる場合がございます。利用規約が適用されます。
■PlayStationセールの主な対象タイトル
●『ボーダーランズ4』【30％オフ！】
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション【30％オフ！】
●『ボーダーランズ3』【90％オフ！】
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』【75％オフ！】
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』【67％オフ！】
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』【20％オフ！】
●『マフィア トリロジーパック』【80％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』【80％オフ！】
●『バイオショック コレクション』【80％オフ！】
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』【85％オフ！】
●『Risk of Rain 2』【75％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』【85％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』【80％オフ！】
●『XCOM 2 コレクション』【90％オフ！】
●『レゴ®2K ドライブ』【60％オフ！】
●『TopSpin 2K25』【25％オフ！】
●『NBA 2K26』【67％オフ！】
●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション【80％オフ！】
■Steamセールの主な対象タイトル
●『ボーダーランズ4』【30％オフ！】
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション【30％オフ！】
●『ボーダーランズ3』【90％オフ！】
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』【75％オフ！】
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』【67％オフ！】
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』【20％オフ！】
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』デラックス・エディション【20％オフ！】
●『マフィア トリロジーパック』【80％オフ！】
●『マフィア コンプリート・エディション』【85％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』【90％オフ！】
●『バイオショック コレクション』【80％オフ！】
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』【85％オフ！】
●『Risk of Rain 2』【67％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』【85％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』【80％オフ！】
●『XCOM: アルティメット・コレクション』【87％オフ！】
●『レゴ®2K ドライブ』【60％オフ！】
●『TopSpin 2K25』【25％オフ！】
●『NBA 2K26』【67％オフ！】
■Xboxセールの主な対象タイトル
●『ボーダーランズ4』【30％オフ！】
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション【30％オフ！】
●『ボーダーランズ3』【90％オフ！】
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』【75％オフ！】
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』【67％オフ！】
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』【20％オフ！】
●『マフィア トリロジーパック』【80％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション【40％オフ！】
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』【80％オフ！】
●『バイオショック コレクション』【80％オフ！】
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』【85％オフ！】
●『Risk of Rain 2』【75％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』【85％オフ！】
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』【80％オフ！】
●『レゴ®2K ドライブ』【60％オフ！】
●『TopSpin 2K25』【！】（25％オフ）
●『NBA 2K26』【67％オフ！】
●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション【80％オフ！】