ダイエットに最適！ 天然竹の「竹蒸篭 せいろ蒸し器」がAmazonタイムセールで40％OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】料理研究家監修「竹蒸篭 せいろ」が40％OFF！

Korivanteが手掛けた高品質蒸し器「竹蒸篭 せいろ」が、Amazonタイムセールで40％OFFの特別価格2,831円にて販売中です。



在庫がなくなり次第終了となるため、購入を検討している方は早めのチェックがおすすめです。

タイムセール限定の魅力的なポイント

・通常価格から40％OFFの大幅割引

・期間限定の特別販売

・プロ仕様の本格せいろがこの価格で手に入る

大容量21cm・二段式で家族にぴったり

直径21cmの二段式せいろは、3～4人分の食事に最適。野菜、肉、魚などを同時に調理でき、忙しい毎日でも時短調理が可能です。

天然竹素材ならではの安心感

天然竹を使用した手作りのせいろは、抗菌性に優れ、自然の温もりを感じられるのが特徴。高温の蒸気でも変形しにくく、家庭用はもちろん業務用にも対応できます。

お手入れラクラク！蒸し布2枚付き

セットには蒸し布が2枚付属。汁がこびりつかず、使用後のお手入れが簡単です。常に清潔を保てるため、毎日の料理で安心して使えます。

ヘルシー志向の方におすすめ

蒸し料理は油を使わず、食材本来の栄養を逃さず調理できるため、ダイエットや健康維持にぴったり。カロリーオフしながら、野菜や肉、魚を美味しく楽しめます。

安心の品質保証付き

職人が丹精込めて仕上げた「竹蒸篭 せいろ」には、1年間の品質保証が付いています。万が一の不具合にも迅速に対応してもらえるので安心です。

タイムセール価格で手に入るこの機会を逃すと、次回の割引は未定です。家庭で手軽に本格的な蒸し料理を楽しみたい方は、今すぐ購入をおすすめします。