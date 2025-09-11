【iPhone 17対応】最小クラスの急速充電器がAmazonタイムセールに登場

Amazonセール情報大紹介！ 第39回
Amazonタイムセールで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル
モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、Amazonタイムセールにて販売中です。
現在、期間限定33％オフの2,690円というお得な価格で購入可能です。
MAX45W出力でスマホに急速充電
Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。
USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
幅広い機種に対応
最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。
高出力でも安全性を実現
ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
Amazonタイムセール限定価格で手に入れるチャンス
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならAmazonタイムセール限定価格2,690円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
