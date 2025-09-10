Amazonセール情報大紹介！ 第35回
【最新iPhone 17対応】Spigen MagSafeスマホホルダーがAmazonタイムセールで15％オフ特価
2025年09月10日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】最新iPhone 17シリーズ対応 Spigen「OM100 AMP05304 MagSafeスマホホルダー」
スマホアクセサリーの人気ブランドSpigen から、「OM100 AMP05304 MagSafe対応スマホホルダー」 がAmazonタイムセールに登場！
しかも今なら通常価格4,560円が15％オフの3,876円で販売中です。
iPhone 17シリーズに完全対応
このスマホホルダーは、最新のiPhone 17 Pro Maxを含むiPhone 17シリーズに完全対応。さらにiPhone 12シリーズ以降の全モデルや Google PixelのMagSafe対応ケースにも使える優れもの。「最新モデルでも確実に使えるホルダーを探している」という方に最適です。
強力マグネットで走行中も安心
1200gfの強力マグネットを搭載し、車の運転中でもスマホを安定固定。接触面は特殊シリコンコーティング仕上げになっており、スマホを傷からしっかり守ります。毎日の使用でも安心して使える設計です。
360°回転で自由自在
便利な360°回転リングを備え、縦置き・横置きの切り替えもスムーズ。 動画視聴やナビゲーション、オンライン会議など、あらゆるシーンで活躍します。
さらに、ワイヤレス充電やMagSafe充電時にはリングを外すだけ。 シームレスで快適な使い心地を実現しています。
スタイリッシュな4カラー展開
カラーバリエーションはブルー、カーボン、ブラック、ホワイトの4種類。 どのカラーもスタイリッシュで、最新iPhone 17シリーズにしっかりマッチします。 素材にはポリカーボネートと熱可塑性ポリウレタンを採用し、耐久性も抜群です。
今だけ3,876円！ Amazonタイムセールは早い者勝ち
最新iPhone 17シリーズ完全対応スマホホルダーをお得に手に入れるなら、今がチャンス。Amazonタイムセール終了後は通常価格に戻るため、迷わず購入するのが正解です。
