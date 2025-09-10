このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第34回

【iPhone 17対応】割れる前に守れ！ Spigenガラスフィルムが15％オフ＆Amazonタイムセール中

2025年09月10日 17時00分更新

文● ASCII

【Amazonタイムセール開催中】Spigen iPhone 17/17 Pro対応のガラスフィルムが特別価格に

　スマホアクセサリーブランドのSpigen（シュピゲン）から、最新iPhoneユーザーにおすすめの新商品が登場しました。

　現在、AmazonタイムセールでSpigen iPhone 17/17 Pro対応のガラスフィルム EZ Fit AGL0790815％オフの2,804円という特別価格で販売されています。

　この製品はiPhone 17/17 Proをはじめ、iPhone 16 Proにもピッタリ合わせた設計で、表示画面をしっかり保護します。 タイムセールを利用すれば、人気の液晶保護フィルムをお得に購入できる絶好のチャンスです。

アマゾンでSpigen iPhone 17/17 Pro対応の液晶保護ガラスフィルムを入手

Spigen iPhone 17/17 Pro対応の液晶保護ガラスフィルムの特徴

　本製品は曲面加工でiPhoneとの一体感を提供する液晶保護ガラスフィルムです。一般的な強化ガラスと比べて約10倍の耐衝撃性を実現しており、耐熱温度は600℃に達し、1.2mからの落下にも耐えられる落下耐性まで備えています。

　あなたのプライバシーを守る、覗き見防止機能があり、LINEのチャットやYouTubeの視聴、ゲームをプレイする際、あなただけのスクリーンを実現します。

貼り付けやすさと使いやすさ

　初心者でもキレイに貼り付けられる貼り付けキット付き。貼り付け直後の気泡は同封のヘラで押し出すことで除くことができます。

　最新iPhone 17/17 Proに対応したSpigen液晶保護ガラスを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！

アマゾンでSpigen iPhone 17/17 Pro対応のガラスフィルム「EZ Fit AGL07908」を入手

