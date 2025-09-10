Amazonセール情報大紹介！ 第34回
【iPhone 17対応】割れる前に守れ！ Spigenガラスフィルムが15％オフ＆Amazonタイムセール中
2025年09月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】Spigen iPhone 17/17 Pro対応のガラスフィルムが特別価格に
スマホアクセサリーブランドのSpigen（シュピゲン）から、最新iPhoneユーザーにおすすめの新商品が登場しました。
現在、Amazonタイムセールで「Spigen iPhone 17/17 Pro対応のガラスフィルム EZ Fit AGL07908」が15％オフの2,804円という特別価格で販売されています。
この製品はiPhone 17/17 Proをはじめ、iPhone 16 Proにもピッタリ合わせた設計で、表示画面をしっかり保護します。 タイムセールを利用すれば、人気の液晶保護フィルムをお得に購入できる絶好のチャンスです。
Spigen iPhone 17/17 Pro対応の液晶保護ガラスフィルムの特徴
本製品は曲面加工でiPhoneとの一体感を提供する液晶保護ガラスフィルムです。一般的な強化ガラスと比べて約10倍の耐衝撃性を実現しており、耐熱温度は600℃に達し、1.2mからの落下にも耐えられる落下耐性まで備えています。
あなたのプライバシーを守る、覗き見防止機能があり、LINEのチャットやYouTubeの視聴、ゲームをプレイする際、あなただけのスクリーンを実現します。
貼り付けやすさと使いやすさ
初心者でもキレイに貼り付けられる貼り付けキット付き。貼り付け直後の気泡は同封のヘラで押し出すことで除くことができます。
最新iPhone 17/17 Proに対応したSpigen液晶保護ガラスを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第35回
トピックス【最新iPhone 17対応】Spigen MagSafeスマホホルダーがAmazonタイムセールで15％オフ特価
-
第33回
トピックス【17％オフ】iPhone 17の充電もこれで！ CIO極薄モバイルバッテリーがAmazonタイムセールに登場
-
第32回
トピックス【最新iPhone 17／Air対応】SpigenのMagSafe対応カードケースがAmazonタイムセールで15%オフ
-
第31回
トピックス最新iPhone 17対応！ 人気のSpigenカメラ保護フィルムがAmazonタイムセールで今だけ特価
-
第30回
トピックスiPhone 17・Airも急速充電！ Anker Nano II 65WがAmazonタイムセールで29％オフ
-
第29回
トピックスもうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中
-
第28回
トピックス人気のトラックボールマウスM575の新モデルがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第27回
トピックスiPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール
-
第26回
トピックス【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
-
第25回
トピックスコスパ最強のApple Watch SE（第2世代）がAmazonタイムセールで値下げ中！
- この連載の一覧へ