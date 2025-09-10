このページの本文へ

最新iPhone 17対応！ 人気のSpigenカメラ保護フィルムがAmazonタイムセールで今だけ特価

2025年09月10日 13時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール開催中】最新iPhone 17対応！Spigenカメラ保護フィルムが特別価格に

　スマホアクセサリーブランドのSpigen（シュピゲン）から、最新iPhoneユーザーに欠かせない新商品が登場しました。

　現在、AmazonタイムセールでSpigen iPhone 17 カメラ保護フィルム25％オフの2,249円という特別価格で販売されています。

　この製品は最新のiPhone 17に完全対応しているだけでなく、iPhone 16 / 16 Plusでも使用可能です。 タイムセールを利用すれば、高品質なカメラ保護フィルムをお得に購入できる絶好のチャンスです。

アマゾンでSpigen iPhone 17 カメラ保護フィルム iPhone 16 / 16 Plus対応 9H硬度強化ガラスを入手

Spigen iPhone 17 カメラ保護フィルムの特徴

　本製品は9H硬度の強化ガラスを採用し、耐久性と傷防止性能に優れています。 さらに、ブラックのレンズプロテクターが2枚セットで付属しているため、予備用としても安心です。

　最大の魅力は99%の透明度。写真撮影や動画撮影時に曇りや映り込みを防ぎ、フラッシュ撮影でも影響を与えないよう設計されています。

　Spigen純正のケースやガラスフィルムとは干渉せず、ぴったりフィットするよう精密に設計されています。 ただし、他社製ケースを使用する場合は干渉の可能性があるため注意が必要です。

貼り付けやすさと使いやすさ

　初心者でも簡単に貼り付けられる設計になっています。 完全に密着するまでに約48時間かかりますが、指でしっかり押さえて貼り付ければ、カメラ部分を保護できます。

　重量は30g程度。軽量かつコンパクトで日常使用に最適です。

購入前の注意点

　Spigenのこのカメラ保護フィルムは、Optikを含む他シリーズのカメラ保護フィルムとの互換性はありません。 購入時にはこの点を確認してください。

　最新iPhone 17に対応したSpigenカメラ保護フィルムを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！

アマゾンでSpigen iPhone 17 カメラ保護フィルム iPhone 16 / 16 Plus対応 9H硬度強化ガラスを入手

