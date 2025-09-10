Amazonセール情報大紹介！ 第31回
最新iPhone 17対応！ 人気のSpigenカメラ保護フィルムがAmazonタイムセールで今だけ特価
2025年09月10日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】最新iPhone 17対応！Spigenカメラ保護フィルムが特別価格に
スマホアクセサリーブランドのSpigen（シュピゲン）から、最新iPhoneユーザーに欠かせない新商品が登場しました。
現在、Amazonタイムセールで「Spigen iPhone 17 カメラ保護フィルム」が25％オフの2,249円という特別価格で販売されています。
この製品は最新のiPhone 17に完全対応しているだけでなく、iPhone 16 / 16 Plusでも使用可能です。 タイムセールを利用すれば、高品質なカメラ保護フィルムをお得に購入できる絶好のチャンスです。
Spigen iPhone 17 カメラ保護フィルムの特徴
本製品は9H硬度の強化ガラスを採用し、耐久性と傷防止性能に優れています。 さらに、ブラックのレンズプロテクターが2枚セットで付属しているため、予備用としても安心です。
最大の魅力は99%の透明度。写真撮影や動画撮影時に曇りや映り込みを防ぎ、フラッシュ撮影でも影響を与えないよう設計されています。
Spigen純正のケースやガラスフィルムとは干渉せず、ぴったりフィットするよう精密に設計されています。 ただし、他社製ケースを使用する場合は干渉の可能性があるため注意が必要です。
貼り付けやすさと使いやすさ
初心者でも簡単に貼り付けられる設計になっています。 完全に密着するまでに約48時間かかりますが、指でしっかり押さえて貼り付ければ、カメラ部分を保護できます。
重量は30g程度。軽量かつコンパクトで日常使用に最適です。
購入前の注意点
Spigenのこのカメラ保護フィルムは、Optikを含む他シリーズのカメラ保護フィルムとの互換性はありません。 購入時にはこの点を確認してください。
最新iPhone 17に対応したSpigenカメラ保護フィルムを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
トピックスiPhone 17・Airも急速充電！ Anker Nano II 65WがAmazonタイムセールで29％オフ
-
第29回
トピックスもうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中
-
第28回
トピックス人気のトラックボールマウスM575の新モデルがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第27回
トピックスiPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール
-
第26回
トピックス【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
-
第25回
トピックスコスパ最強のApple Watch SE（第2世代）がAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第24回
トピックス【買い替えのチャンス】写真・動画をまとめて保存できる「おもいでばこ」がAmazonタイムセールで10%OFF！
-
第23回
トピックスパナソニックのエネループがAmazonタイムセール！通常2,180円→1,960円で買えるチャンス
-
第22回
トピックス【コスパ抜群】バッファローWi-Fi 6ルーターがAmazonタイムセールで5,650円！
-
第21回
トピックスタッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが今だけ2864円【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ