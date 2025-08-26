ゲームクリエイターの桜井政博氏は8月25日、自身のX（Twitter）にて投稿。8月19日に任天堂の公式YouTubeチャンネルで公開した「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」の視聴回数が1週間弱で400万回に達したことに驚きの声をあげている。

本人いわく「個人的には､ただただ驚きです｡長いのに!!ありがとうございます!」とのこと。

本動画は、桜井政博氏がディレクターとして開発を進めるNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の情報をお披露目するもの。動画時間はたっぷり47分間もあり、決してサクッと見られる長さではない。

しかしファンからは「何回見ても飽きない内容ですからねぇ」「桜井さんの紹介動画なんて、長ければ長いほど嬉しいんですよ我々は」「“ゲーム作るには”ロスからの供給」「ただいま30周目です」と繰り返しリピート再生している声が寄せられている。ちなみに記事執筆時点で403万回になっていた。

「体感15分」「プレゼン上手すぎるんよ」「こんな面白い40分はそうそうない」など、桜井氏の語りやプレイに魅了されている声も多くあり、次の動画を心待ちにしている人も多かった。

「カービィのエアライダー」は11月20日発売予定。まだもう少し先の話なので、あらためて動画を見直し、濃密な40分を堪能してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：未定

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.