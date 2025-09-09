Amazonセール情報大紹介！ 第28回
人気のトラックボールマウスM575の新モデルがAmazonタイムセールで値下げ中！
2025年09月09日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdが特別価格に！
人気のトラックボールマウス「ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd」が、現在Amazonタイムセールでお得に購入できます。
通常価格8,470円のところ、27%オフの6,180円で販売中。高性能マウスをリーズナブルに手に入れるチャンスです。
ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdの基本情報
独自研究のエルゴノミックマウス、仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発
手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。
静音クリックにより、80％のノイズ減少
自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。
独自テクノロジー「Logi Bolt」に対応、1つのレシーバーで複数接続可能に
デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。
これらのスペックにより、ビジネスシーンで大活躍します。
今ならAmazonタイムセールでお得に購入可能
多機能・スタイリッシュ・手頃な価格が揃ったロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdは、作業効率をアップしてくれる高性能マウスです。
通常8,470円 → 今だけ6,180円！
Amazonタイムセールを活用して、この機会にロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdを手に入れてみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第29回
トピックスもうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中
-
第27回
トピックスiPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール
-
第26回
トピックス【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
-
第25回
トピックスコスパ最強のApple Watch SE（第2世代）がAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第24回
トピックス【買い替えのチャンス】写真・動画をまとめて保存できる「おもいでばこ」がAmazonタイムセールで10%OFF！
-
第23回
トピックスパナソニックのエネループがAmazonタイムセール！通常2,180円→1,960円で買えるチャンス
-
第22回
トピックス【コスパ抜群】バッファローWi-Fi 6ルーターがAmazonタイムセールで5,650円！
-
第21回
トピックスタッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが今だけ2864円【Amazonタイムセール】
-
第20回
トピックスPS5通常版も値下げ！ デジタル・エディションが14％OFFの大特価【Amazonタイムセール】
-
第19回
トピックスピタッと貼れる！お風呂で使える防水スピーカー「CIO Portable Bath Speaker」が10％オフ【Amazonスマイルセール】
- この連載の一覧へ