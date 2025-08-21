日本ファルコムは8月21日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡シリーズ」第1作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』の完全フルリメイク作品となるNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、各プラットフォームでゲーム冒頭～序章までまるごとプレイ可能な『空の軌跡 the 1st 体験版』を配信。

ゲームの発売日は2025年9月19日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8800円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

本体験版では、劇中のサブイベントや各種クエストも含めて『空の軌跡』の舞台・リベール王国でのはじまりの物語をたっぷりと楽しめる。

遊撃士（ブレイサー）を目指すエステル＆ヨシュアの掛けあいやフル3Dで描かれる広大な世界、クイックバトル／コマンドバトルを切り替える軌跡シリーズ独自の戦闘システムなど、この機会に『空の軌跡 the 1st』の魅力をぜひ堪能しよう。

なお、体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 1st』製品版でも利用可能。製品版にセーブデータを引き継ぐことで一章以降の物語をそのまま楽しめる。

【体験版の特徴】

・ゲーム冒頭から序章終了までの内容をまるごと楽しめる。

・ハイスピードモード、BGM切り替えなど、搭載されている機能は製品版と同等のものとなる。

・体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことが可能。

なお、ASCII GAMESでは本体験版のプレイレポートを掲載している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

「空の軌跡 the 1st」OPムービーについて

『空の軌跡 the 1st 体験版』配信を記念して、OPムービーを同社の公式YouTubeチャンネルで初公開している。主人公エステル＆ヨシュアをはじめ、劇中キャラクターの魅力をぎっしり詰め込んだ映像をOP曲『空の軌跡 the 1st Edition』とともに楽しもう。

【YouTubeファルコムチャンネル】

https://www.youtube.com/user/NihonFalcomSince1981

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年9月19日

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。

CERO：B（12才以上対象）

