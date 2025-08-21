ゲーム  >  『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信

ゲーム冒頭から序章終了まで体験できる！

『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信

2025年08月21日 11時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信

　日本ファルコムは8月21日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡シリーズ」第1作『英雄伝説 空の軌跡FC（ファーストチャプター）』の完全フルリメイク作品となるNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』について、各プラットフォームでゲーム冒頭～序章までまるごとプレイ可能な『空の軌跡 the 1st 体験版』を配信。

　ゲームの発売日は2025年9月19日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8800円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

　本体験版では、劇中のサブイベントや各種クエストも含めて『空の軌跡』の舞台・リベール王国でのはじまりの物語をたっぷりと楽しめる。

　遊撃士（ブレイサー）を目指すエステル＆ヨシュアの掛けあいやフル3Dで描かれる広大な世界、クイックバトル／コマンドバトルを切り替える軌跡シリーズ独自の戦闘システムなど、この機会に『空の軌跡 the 1st』の魅力をぜひ堪能しよう。

　なお、体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 1st』製品版でも利用可能。製品版にセーブデータを引き継ぐことで一章以降の物語をそのまま楽しめる。

【体験版の特徴】

・ゲーム冒頭から序章終了までの内容をまるごと楽しめる。
・ハイスピードモード、BGM切り替えなど、搭載されている機能は製品版と同等のものとなる。
・体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことが可能。

『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信

※画面はPlayStation5版のものです

　なお、ASCII GAMESでは本体験版のプレイレポートを掲載している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

●「美化された期待を上回らねば」『空の軌跡 the 1st』メディア体験会レポート

「空の軌跡 the 1st」OPムービーについて

　『空の軌跡 the 1st 体験版』配信を記念して、OPムービーを同社の公式YouTubeチャンネルで初公開している。主人公エステル＆ヨシュアをはじめ、劇中キャラクターの魅力をぎっしり詰め込んだ映像をOP曲『空の軌跡 the 1st Edition』とともに楽しもう。

【YouTubeファルコムチャンネル】

https://www.youtube.com/user/NihonFalcomSince1981

『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信
『空の軌跡 the 1st』のゲーム序盤をたっぷり楽しもう！体験版が本日8月21日11時より配信

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2025年9月19日
価格：
　通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
　ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）
　デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）
　シーズンパス：3850円（ダウンロード版）
　空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。
CERO：B（12才以上対象）

©2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています