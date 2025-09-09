Amazonセール情報大紹介！ 第26回
【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
2025年09月09日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) が今だけ1,590円！
スマホアクセサリーで圧倒的人気を誇るAnker（アンカー）から登場した便利アイテム、「Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo)」 がAmazonタイムセールで登場しました。カラーはブラックがセール対象。
通常価格2,000円のところ、今なら特別価格1,590円。Amazonランキングでも注目を集め、過去1か月で3,000点以上の売上を記録している大人気商品です。
Amazonタイムセールの注目ポイント
- セール価格：1,590円（通常2,000円）
- MagSafe対応iPhone専用（16／15／14／13／12シリーズ）
- スマホリング＋スマホスタンドの2in1
- 強力マグネットで最大800gまで固定可能
Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) の特徴
この製品は、スマホの落下防止に役立つ「スマホリング」と、動画視聴やビデオ通話で便利な「スマホスタンド」の両方を兼ね備えた多機能アクセサリーです。
MagSafe対応のiPhoneにしっかり装着でき、最大800gの荷重に耐える強力マグネットを採用。MagSafe対応ケースを付けたままでも使用可能です。
マグネット式で取り外し簡単
テープや接着剤を使わないので、跡が残らずiPhoneをきれいに保てるのも大きなメリット。必要な時だけ簡単に取り付け・取り外しができます。
サイズ：約59 × 59 × 5mm、重量：約27g とコンパクトで持ち運びにも便利です。
使用時の注意点
便利な一方で、以下の注意点を確認しておきましょう。
- ワイヤレス充電の際は必ず取り外しが必要
- MagSafe対応の革製ケースではマグネット跡が残る場合あり
- 革製品や濃色衣類では色移りの可能性あり
これらに気を付ければ、長く快適に愛用できます。
まとめ：今が買い時！在庫切れに注意
Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo)は、落下防止とスタンド機能を兼ね備えた実用性抜群のスマホアクセサリーです。
今ならAmazonタイムセールで1,590円というお得な価格で購入可能。この人気商品はセール期間中に売り切れてしまう可能性があるため、気になったら早めにチェックしましょう。
