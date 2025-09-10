TGS2025は開催史上最多の規模に！
「TGS2025」のイベントステージや公式番組のタイムテーブルが公開！
2025年09月10日 16時30分更新
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は9月9日、「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）のイベントステージや公式番組のタイムテーブルを発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～28日まで（一般公開日は9月27日、28日の2日間）。
なお、今回のTGSは、2025年9月9日時点で出展社数、出展・間数ともに東京ゲームショウ史上最多だった昨年を大きく上回り、最大規模での開催となるという。進化し続けるゲーム産業、そしてTGS2025にぜひ期待しよう。
▼詳細はこちら
イベントステージ、公式番組のタイムテーブル
会期中にイベントステージ、公式番組で実施するプログラムのタイムテーブルが9月9日に公開された。会期4日間に実施するステージプログラムは14本（うち、出展社によるステージが7本）、公式番組は21本を予定している。主催者によるステージプログラムは、公式番組としても配信される。
【イベントステージタイムテーブル】
※イベントステージの情報はこちら：https://tgs.cesa.or.jp/jp/event
※なお、ステージスケジュールおよびプログラム内容は予告なく変更となる場合がございます。
【公式番組タイムテーブル】
■東京ゲームショウ2025開催概要
名称：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）
主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
共催：日経BP／ソニー・ミュージックソリューションズ
会期：
2025年9月25日 ビジネスデイ 10時～17時
2025年9月26日 ビジネスデイ 10時～17時
2025年9月27日 一般公開日 9時30分～17時
2025年9月28日 一般公開日 9時30分～16時30分
※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。
※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。
会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1～11／国際会議場／イベントホール
来場予定者数：25万人
募集・間数：4159小間
