一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は9月9日、「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）のイベントステージや公式番組のタイムテーブルを発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～28日まで（一般公開日は9月27日、28日の2日間）。

なお、今回のTGSは、2025年9月9日時点で出展社数、出展・間数ともに東京ゲームショウ史上最多だった昨年を大きく上回り、最大規模での開催となるという。進化し続けるゲーム産業、そしてTGS2025にぜひ期待しよう。

イベントステージ、公式番組のタイムテーブル

会期中にイベントステージ、公式番組で実施するプログラムのタイムテーブルが9月9日に公開された。会期4日間に実施するステージプログラムは14本（うち、出展社によるステージが7本）、公式番組は21本を予定している。主催者によるステージプログラムは、公式番組としても配信される。

【イベントステージタイムテーブル】

【公式番組タイムテーブル】

■東京ゲームショウ2025開催概要