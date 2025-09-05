Legendary Entertainment社とカプコンの共同出資で制作を開始！
実写映画『Street Fighter』の主要キャラクターを演じるキャストが判明！2026年10月16日に公開予定
2025年09月05日 16時15分更新
カプコンは9月5日、全世界でシリーズ累計販売本数5700万本※を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」を原作とする実写映画をLegendary Entertainment社（以下、Legendary社）と共同出資にて制作開始すると発表。2026年10月16日の全世界同時公開を目指すという。
※2025年6月30日時点。
本映画『Street Fighter』の主要キャラクターのキャストも決定しており、撮影は本格始動している。
ケン：ノア・センティネオさん
リュウ：アンドリュー・小路さん
春麗：カリーナ・リャンさん
また、世界各国のエンターテイメント界から豪華キャストが集結。
ジョー“ローマン・レインズ”アノアイさん、デヴィッド・ダストマルチャンさん、コーディ・ローデスさん、アンドリュー・シュルツさん、エリック・アンドレさん、ヴィドゥユト・ジャームワールさん、カーティス“50セント”ジャクソンさん、ジェイソン・モモアさん、オーヴィル・ペックさん、オリヴィエ・リヒタースさん、後藤洋央紀さん、レイナ・ヴァランディンガムさん、アレクサンダー・ ヴォルカノフスキーさん、カイル・ムーニーさん、メラニー・ジャーンソンさんが名を連ねている。
同社とLegendary社は、今なお進化を続ける「ストリートファイター」の歴史に新たな章を加えるという。本作の続報にも、ぜひ注目しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
※『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』にYear 3以降リリースされるキャラクターや有料のOutfit、その他追加有料コンテンツは含まれておりません。追加コンテンツのご利用にあたっては別途購入していただく必要があります。
※『ストリートファイター6』にYear 1以降リリースされるキャラクターや有料のOutfit、その他追加有料コンテンツは含まれておりません。追加コンテンツのご利用にあたっては別途購入していただく必要があります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
