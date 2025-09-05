カプコンは9月5日、全世界でシリーズ累計販売本数5700万本 ※ を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」を原作とする実写映画をLegendary Entertainment社（以下、Legendary社）と共同出資にて制作開始すると発表。2026年10月16日の全世界同時公開を目指すという。

※2025年6月30日時点。

本映画『Street Fighter』の主要キャラクターのキャストも決定しており、撮影は本格始動している。

ケン：ノア・センティネオさん

リュウ：アンドリュー・小路さん

春麗：カリーナ・リャンさん

また、世界各国のエンターテイメント界から豪華キャストが集結。

ジョー“ローマン・レインズ”アノアイさん、デヴィッド・ダストマルチャンさん、コーディ・ローデスさん、アンドリュー・シュルツさん、エリック・アンドレさん、ヴィドゥユト・ジャームワールさん、カーティス“50セント”ジャクソンさん、ジェイソン・モモアさん、オーヴィル・ペックさん、オリヴィエ・リヒタースさん、後藤洋央紀さん、レイナ・ヴァランディンガムさん、アレクサンダー・ ヴォルカノフスキーさん、カイル・ムーニーさん、メラニー・ジャーンソンさんが名を連ねている。

同社とLegendary社は、今なお進化を続ける「ストリートファイター」の歴史に新たな章を加えるという。本作の続報にも、ぜひ注目しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）