リアル会場への出展とオンライン番組配信の2本立てで参加！
「バイオハザード」最新作など話題作を試遊できる！カプコンが「東京ゲームショウ2025」のブース出展情報第1弾を公開
2025年08月25日 18時55分更新
カプコンは8月25日、千葉の幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）への出展情報を公開。同社はTGS2025では、リアル会場への出展とオンライン番組配信の2本立てで最新ゲーム情報をお届け。
今回は第1弾として、リアル会場の出展タイトル情報とオンライン番組の概要を紹介しよう。TGS2025の開催期間は、2025年9月25日～9月28日まで（一般日は9月27日と28日）。
●リアル会場出展タイトル
■『バイオハザード レクイエム』
公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
公式サイト：https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
■『鬼武者 Way of the Sword』
公式サイト：https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/
■『プラグマタ』
公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/
■『モンスターハンターワイルズ』
公式サイト：https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/
■『ストリートファイター6』
公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■『モンスターハンターアウトランダーズ』
公式サイト：https://monsterhunteroutlanders.com/ja/
■『BIOHAZARD Survival Unit』
公式サイト：https://www.residentevil-survivalunit.com/ja
各タイトルの試遊内容は続報で公開予定。今後の情報を待ってほしい。
●オンライン番組「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」
「東京ゲームショウ2025」のオンライン番組で、カプコンタイトルの最新情報をお届け。番組の内容は後日公開予定なので、楽しみにしよう。配信日時は、2025年9月24日の日本時間23時～（予定）。
※予告なく配信日時が変更する可能性がございます。
●「イーカプコン TOKYO GAME SHOW 2025 SPECIAL STORE」がオープン！
TGS2025を記念して、今年もイーカプコンのスペシャルストアがオープン。出展タイトルや人気タイトルをテーマにしたグッズの販売や、お得なキャンペーンも実施しているので、ぜひ立ち寄ってみよう。
「イーカプコン TOKYO GAME SHOW 2025 SPECIAL STORE」サイト
https://www.e-capcom.com/sp/tgs/2025/jp/
また、今年も物販ブースを出展。カプコン物販ブース「イーカプコンTGS 2025 出張所」では出展タイトル・人気タイトルのグッズや会場先行販売商品などを多数用意しているという。さらに、今年は「カプセルラボ」がTGS物販ブースに登場。カプセルトイコーナーもぜひ、楽しみにしてほしい。
※日時・詳細は後日公開いたします。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更する場合がございます。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう