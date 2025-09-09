このページの本文へ

石川温のPCスマホニュース解説 第252回

アップル「iPhone 17」eSIM専用に？　注目集める

2025年09月09日 07時00分更新

文● 石川温

参考写真　Tomek | Pixabay

　9月10日午前2時から、アップルのスペシャルイベントが開始となる。当然のことながら、今年もiPhoneが発表されるのは間違いない。ひとつの注目ポイントとしてあげられるのが「物理SIMカードが使えなくなり、eSIMのみしか対応しないのではないか」という点だ。

　すでにアメリカで売られているiPhoneは、何年も前からSIMカードスロットが廃止されeSIMのみしか使えない。また、iPad ProなどのセルラーモデルはeSIMのみとなっている。

　今年、iPhone 17 Airという超薄型モデルが登場するとみられるが、薄型化を実現するためにはSIMスロットはない方がいいわけで、eSIMのみというのは自然な流れなのだろう。

　「日本でもiPhoneはeSIMのみになるのではないか」という噂の信憑性が一気に上がったのがKDDIの動向だ。

