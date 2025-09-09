2008年から始まった「ふるさと納税」ですが、過去に様々なルール改定がありました。大きかったのが2年前、こちらでも取り上げた「経費は絶対5割」という「5割ルール」です（参考：ふるさと納税、もらえるお肉の量が減る 9月中に動け!!）。昨年も旅行・宿泊券の提供ルールが変更されました。そして2025年10月、過去最大級の改定があります。なんと様々なサイトでのポイント還元が禁止となります。「Amazon」さんは昨年の12月から開始したばかりなのに、大きなルール改定に見舞われました。ですので9月30日までこんなことをしています。

【Amazonふるさと納税 ポイントアップキャンペーン】 キャンペーン期間：2025年9月2日 (火) 18:00 ～ 2025年9月30日 (火) 23:59 (日本時間) 内容：最大20%の期間限定Amazonポイント還元 (※上限あり。17000ポイントまで） 1万5000円以上：3％、3万円以上：4.5％、4万円以上：5％、7万円以上：7％ 9万円以上：12％、10万円以上：17％ ↑ 「Amazon Mastercard」で決済+2％・dアカウント連携：+1％ 参加方法： 1.キャンペーンにエントリー 2.「Amazonふるさと納税」で期間中に15000円以上の寄付をする ※その他の詳細はサイトでご確認ください。

のっけからキャンペーンを用いて説明します。「ふるさと納税」上級者の方ならば、ここ最近の改正は10月スタートが多いのでおわかりだと思いますが、今年の「ふるさと納税」は9月までに終わらせてポイントを多く獲得しましょう。そして今紹介した「Amazon」以上にお得でポイントが多く獲得できるサイトを紹介します！！「ふるさと納税」徹底攻略スタートです！！

楽天市場は大チャンス！！「楽天スーパーSALE」開催中

まずはおなじみの「楽天市場」です。楽天の「ふるさと納税」といえば、ポイントがガンガン貯まることで有名。それだけに今回のルール改正は大きく、「総帥」三木谷浩史社長もこの改正にはブチ切れ。総務省に訴訟の提起や石破首相に反対署名を提出するなどまさに「ブチギレ三木谷」となり、大暴れしております。復活することを祈りましょう。

そんな「楽天市場」は現在3ヵ月に一度のビックセールである「楽天スーパーSALE」が開催中。割引商品や半額商品が目白押しのなか、目玉企画は「ショップ買いまわり」です。エントリー後、1ショップあたり税込1000円以上の買い物を対象に買いまわったショップ数がポイント倍率となります。簡単な話、10ショップで税込1000円以上のものを買い物すればポイント10倍となります。そして楽天のフリマサービスである「楽天ラクマ」で商品を購入すれば+1％となります。その他のポイントも足してみましょう。

「楽天スーパーSALE」 1.ショップ買い回り最大10倍+「楽天ラクマ」商品購入+1倍=ポイント最大11倍 2.各ショップ個別設定ポイント最大+19倍 3.SPU（スーパーポイントアッププログラム）最大+17倍

なんと驚愕のポイント最大47倍です。そして、ショップ買い回りは「ふるさと納税」も対象です。1自治体が1ショップ扱いとなります。10自治体で「ふるさと納税」をすればポイント10倍です。他のポイントも加算されれば47倍という夢が膨らみます。このタイミングでぜひ「ふるさと納税」をしましょう。注意点としまして、「楽天スーパーSALE」は2025年9月11日1時59分終了です。あまり時間がありません。さらに楽天は「毎月5と0のつく日」というキャンペーンがあります。読んで字の如くその日がお得でエントリーして4倍。さらに「楽天ふるさと納税」エントリーで3倍と合計7倍加算されます。ですので9月10日水曜日に今年の「ふるさと納税」を終わらせられれば最高です。

※付与上限は7000ポイント。ポイントは期間限定ポイントとなります