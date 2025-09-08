このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第22回

【コスパ抜群】バッファローWi-Fi 6ルーターがAmazonタイムセールで5,650円！

2025年09月08日 11時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　バッファローが提供する人気Wi-Fiルーター「WSR-1500AX2L/N」が、今だけ【Amazonタイムセール特価】で登場。

　通常価格6,281円から10％オフの5,650円で購入できるチャンスです。5,000円台でWi-Fi 6ルーターが手に入るのはお得。発送はAmazonが行うため、安心して購入できます。

アマゾンでバッファロー無線LAN Wi-Fi 6ルーター「WSR-1500AX2L/N」を入手

Wi-Fi6対応で最大1.4倍のスピードアップ

　「WSR-1500AX2L/N」は、次世代規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）に対応。

　従来のWi-Fi 5と比べて約1.4倍の高速通信を実現し、5GHz帯では最大1201Mbps（理論値）の速度を誇ります。

・高画質動画の視聴もスムーズ
・オンラインゲームも快適
・リモートワークもストレスなし

　高速で安定したネットワーク環境を求める方に最適です。

コンパクト設計で設置も自由自在

　本体は省スペース設計で、サイズは幅55×高さ159×奥行130mm、重量338g（本体のみ）

　コンパクトだから設置場所を選ばず、縦置き・壁掛け両対応で自由に配置可能です。

　さらに、Wi-Fi EasyMeshに対応。複数のルーターを組み合わせて、家じゅうどこでも快適なインターネット環境を構築できます。

幅広いデバイスに対応

　最新のスマホやゲーム機とも高い互換性を確保。

iPhone 16シリーズ
Nintendo Switch
PlayStation 5（PS5）

　家族全員のデバイスをまとめて快適に接続できます。

Amazonタイムセール価格は5,650円！

・参考価格：6,281円
・タイムセール特価：5,650円（税込）
・付属品：ACアダプター、0.5m LANケーブル、取扱説明書

　しかも、環境に配慮したエコパッケージ仕様。コスパと環境性能の両立を実現しています。

まとめ：今だけの限定セールを見逃すな！

　「WSR-1500AX2L/N」は、

・Wi-Fi 6で高速通信
・コンパクト設計＆EasyMesh対応
・iPhoneやSwitch、PS5とも相性抜群

　これだけの性能を備えて5,650円で手に入るのは、Amazonタイムセールならでは。

アマゾンでバッファロー無線LAN Wi-Fi 6ルーター「WSR-1500AX2L/N」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン