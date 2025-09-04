ピタッと貼れる！お風呂で使える防水スピーカー「CIO Portable Bath Speaker」が10％オフ【Amazonスマイルセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonスマイルセールでお得にゲット！

Amazonスマイルセールで「CIO Portable Bath Speaker」が特別価格にて販売中です。通常価格から10％割引され、5380円で購入できるチャンス。カラーはブラックとホワイトの2種類です。



防水規格IPX7を取得したBluetoothスピーカーで、日常をもっと快適に彩ります。

お風呂で使える防水ワイヤレススピーカー

CIO Portable Bath Speakerは、お風呂でも利用できるように設計された安心の防水仕様。背面マグネットで浴室の壁などにしっかり固定でき、湯船に浸かりながら好きな音楽やラジオを楽しめます。シャワー中でも水しぶきを気にせず使えるのがポイントです。

高音質6Wサウンドと便利な充電方式

最大出力6Wの迫力あるモノラルサウンドで、コンパクトながらしっかりとした音を実現。USB Type-Cによる有線充電に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。有線なら約120分、ワイヤレスなら約180分で満充電可能。音量50％で最大8時間の連続再生が楽しめます。

リビングやベッドサイドでも活躍

バスタイムだけでなく、リビングや寝室でも使えるマルチな一台。マルチポイント接続で複数デバイスを簡単に切り替え可能。さらに2台でステレオ再生、最大8台の連携を可能にするオーラキャスト機能も搭載し、友人や家族との時間をより豊かに演出します。

安心の日本ブランド、Amazon直販で購入可能

CIOは日本の中小企業ブランドとして、安全性と信頼性にこだわった製品を提供。Amazonスマイルセールなら、安心の直販で今すぐお得に購入できます。