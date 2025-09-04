Amazonセール情報大紹介！ 第19回
まだまだ現役！iPhone 14 (PRODUCT)REDが今だけ86,800円【Amazonタイムセール】
2025年09月04日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】iPhone 14 (PRODUCT)REDが特価
Amazonでは現在、Appleの人気モデル「iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED」がタイムセール対象となっています。
通常価格95,800円のところ、9％オフの86,800円で購入可能。さらに、購入者には古いiPhoneの下取り額がUPするお得なクーポンもプレゼントされます。期間限定セールのため、早めのチェックがおすすめです。
高いパフォーマンスと快適な操作性
iPhone 14 (PRODUCT)REDは、6.1インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載。A15 Bionicチップ（5コアGPU）と5G通信対応により、快適な操作性を実現します。
最大20時間のビデオ再生が可能な大容量バッテリーで、一日中安心して使用可能です。最新のiOS 18も利用でき、コミュニケーションやデータ共有もさらにスムーズになります。
進化したカメラ機能と耐久性
防水・防塵仕様に加えて、Ceramic Shieldで優れた耐久性を確保。デュアルカメラシステムとシネマティックモードにより、映画のような映像を誰でも撮影可能です。
さらに、手ぶれを抑えるアクションモードや、衛星を利用した緊急SOS、自動車事故検出機能など、安全機能も充実しています。
Amazon限定特典でさらにお得に
iPhone 14 (PRODUCT)REDはSIMフリー仕様で、どのキャリアでも自由に利用できます。
さらにAmazonでは、通信回線契約で最大21,000円相当の還元特典を用意。古いiPhoneを下取りに出すことで、さらにお得に購入可能です。
今だけのAmazonタイムセール価格で手に入れるチャンス。売り切れ前に早めの購入をおすすめします。
