【極上サウンド】Bose QuietComfort UltraがAmazonスマイルセールで32％OFF！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonスマイルセールにて、BOSE史上最高ワイヤレスヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones​​」が特別価格で登場。



通常59,400円のところ32％割引の40,500円で購入可能です。カラーはルナブルーが対象。Amazon発送で安心して購入できます。

Bose QuietComfort Ultraの魅力とは？

Bose QuietComfort Ultraは、業界トップレベルのノイズキャンセリングと革新的な音響技術を搭載したヘッドホンです。ワイヤレス接続の安定性や高級感あるデザイン、快適な装着感も兼ね備え、まさに“理想のヘッドホン”といえるモデルです。

世界最高クラスのノイズキャンセリング性能

QuietComfort Ultraは、驚異的なノイズキャンセリング機能を誇ります。さらに新開発の空間オーディオ技術により、まるでライブ会場や映画館にいるような没入感を体験可能。CustomTuneテクノロジーが耳に合わせて自動調整し、常に最適なサウンドを楽しめます。



ノイズキャンセリングは「クワイエットモード」「アウェアモード」「イマーシブモード」の3種類から選べるので、環境や用途に応じて切り替えできます。

Bluetooth 5.3で安定接続＆最長24時間再生

最新のBluetooth 5.3に対応し、最大約9メートルの範囲で安定した接続を実現。さらにBose SimpleSyncでBose Smart Soundbarとの同期もスムーズです。



バッテリーはフル充電で最大24時間使用可能。加えて、15分の急速充電で2.5時間再生できるため、忙しい毎日でも便利です。AndroidユーザーはSnapdragon Sound CertificationやGoogle Fast Pairによって、ワンタッチで簡単接続できます。

高級感あふれるデザインと快適な装着感

Bose QuietComfort Ultraは、軽量設計で耳に優しくフィット。長時間の使用でも疲れにくいのが特徴です。贅沢な素材とスタイリッシュな金属製アームが組み合わさり、ビジネスシーンからプライベートまで幅広く活躍します。



高級感と快適さを両立したデザインは、多くのユーザーを魅了するポイントです。

【まとめ】今だけAmazonスマイルセールでお得に入手！

通常59,400円 → 40,500円（32％OFF）の特別価格は、Amazonスマイルセール限定。この機会を逃せば後悔必至のハイエンドモデルです。



最高峰のノイズキャンセリングと極上の音質を、ぜひ今すぐ手に入れてください。