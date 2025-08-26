『マブラヴ ガールズガーデン』の正式リリースが9月3日に決定！カウントダウンイラストの公開などを実施中

合同会社EXNOAとKMSは8月26日、マブラヴ最新作となるPC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けフルオート放置系RPG『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、正式リリース日を発表。リリース日は2025年9月3日、プレイ料金は基本無料（アイテム課金制）となる。

合計100万DMMポイントがあたる！

事前登録＆ゲームログインキャンペーンを開催！

リリースまでに事前登録＋リリース後のゲームログインをした人の中から抽選で合計150名に、合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンを開催。期間中2日以上ゲームにログインをすると、さらに当選チャンスがアップするので、リリース後もぜひ続けて参加してみよう。実施機関は、2025年9月9日23時59分まで。

▼当選報酬

・5万 DMMポイント【10名】

・1万 DMMポイント【40名】

・1000 DMMポイント【100名】

▼事前登録はこちらから

https://muvluv-girls-garden.com/

公式Xにて豪華イラストレーターが描くカウントダウンイラストを公開！ 同時にカウントダウン プレゼントキャンペーンを開催

公式X（@Muvluv_GG）では、豪華イラストレーター陣が描くオリジナルカウントダウンイラストを公開。リリースまでの7日間、各イラストが順次公開されるので楽しみに待とう。

また、合計400名（毎日50名）に最大1万円分のAmazonギフトカード番号が抽選でその場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催。こちらもぜひ参加しよう。開催期間は、2025年9月3日11時59分まで。

▼豪華景品（各日）

Amazonギフトカード番号

・1万円分 【1名】

・1000円分【20名】

・500円分【29名】

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

事前登録30万人突破！ 無償ジェム1万500個＋豪華アイテムの配布が決定

現在実施中の事前登録キャンペーンでは、事前登録者数が30万人突破・公式Xフォロワー3万人・ガチャ累計回転数1000万回達成したことで「無償ジェム1万500個」+「豪華アイテム」の配布が決定した。

今後も条件達成に応じて報酬はアップグレードされるので、まだ参加されていない人はぜひ参加してみてはいかがだろうか。

※30万人突破の追加報酬はシリアルコードを入力する方法での提供を予定しています。

▼事前登録ガチャ SSR確率UP中！

現在、事前登録ガチャにて排出されるSSRの確率がUP中。事前登録ガチャにてゲットしたキャラクターは、リリース後に手に入れることができるので、ぜひこの機会にチャレンジしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：2025年9月3日予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.