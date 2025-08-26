合計100万DMMポイントが抽選であたるプレゼントキャンペーンも開催！
『マブラヴ ガールズガーデン』の正式リリースが9月3日に決定！カウントダウンイラストの公開などを実施中
2025年08月26日 17時05分更新
合同会社EXNOAとKMSは8月26日、マブラヴ最新作となるPC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けフルオート放置系RPG『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、正式リリース日を発表。リリース日は2025年9月3日、プレイ料金は基本無料（アイテム課金制）となる。
合計100万DMMポイントがあたる！
事前登録＆ゲームログインキャンペーンを開催！
リリースまでに事前登録＋リリース後のゲームログインをした人の中から抽選で合計150名に、合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンを開催。期間中2日以上ゲームにログインをすると、さらに当選チャンスがアップするので、リリース後もぜひ続けて参加してみよう。実施機関は、2025年9月9日23時59分まで。
▼当選報酬
・5万 DMMポイント【10名】
・1万 DMMポイント【40名】
・1000 DMMポイント【100名】
▼事前登録はこちらから
https://muvluv-girls-garden.com/
公式Xにて豪華イラストレーターが描くカウントダウンイラストを公開！ 同時にカウントダウン プレゼントキャンペーンを開催
公式X（@Muvluv_GG）では、豪華イラストレーター陣が描くオリジナルカウントダウンイラストを公開。リリースまでの7日間、各イラストが順次公開されるので楽しみに待とう。
また、合計400名（毎日50名）に最大1万円分のAmazonギフトカード番号が抽選でその場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催。こちらもぜひ参加しよう。開催期間は、2025年9月3日11時59分まで。
▼豪華景品（各日）
Amazonギフトカード番号
・1万円分 【1名】
・1000円分【20名】
・500円分【29名】
▼公式Xはこちら
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
事前登録30万人突破！ 無償ジェム1万500個＋豪華アイテムの配布が決定
現在実施中の事前登録キャンペーンでは、事前登録者数が30万人突破・公式Xフォロワー3万人・ガチャ累計回転数1000万回達成したことで「無償ジェム1万500個」+「豪華アイテム」の配布が決定した。
今後も条件達成に応じて報酬はアップグレードされるので、まだ参加されていない人はぜひ参加してみてはいかがだろうか。
※30万人突破の追加報酬はシリアルコードを入力する方法での提供を予定しています。
▼事前登録ガチャ SSR確率UP中！
現在、事前登録ガチャにて排出されるSSRの確率がUP中。事前登録ガチャにてゲットしたキャラクターは、リリース後に手に入れることができるので、ぜひこの機会にチャレンジしてみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）
配信日：2025年9月3日予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
