合同会社EXNOAとKMSは10月7日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）でサービス中の「マブラヴ」最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、期間限定イベント「特別養成校舎体育祭【LET'S GO FOR IT!!】後半」を開始した。開催期間は、2025年10月14日4時59分まで。

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど豪華賞品をゲットできるので、お見逃しなく。

▼あらすじ

ノエルの問題を解決したが、新たにラウラが不調に陥った。

調子を取り戻す間もなく、体育祭本番を迎える。

果たしてプレ・クラス－Ａは優勝できるのか……？

NEW CHARACTERピックアップガチャ「樋向心香」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「樋向心香」を開催中。SSR「樋向心香」【体育祭のサポート役】は、EXスキル発動で「ストイック」状態に突入する、自身を高めつつ味方を支える新感覚のENアタッカーキャラクターだ。

期間中、SSR「樋向心香」【体育祭のサポート役】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年10月20日4時59分まで。

ピックアップログインボーナス「樋向心香（体育祭のサポート役）」開催！

SSR「樋向心香」追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2025年10月20日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.