合同会社EXNOAとKMSは8月18日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、事前登録者数が25万人を突破し、報酬がアップグレードしたと発表。それを記念して、公式Xにてプレゼントキャンペーンを開始している。

『マブガル』事前登録キャンペーン報酬アップグレードが決定！

現在実施中の事前登録キャンペーンでは、事前登録者数が25万人を突破したことで「無償ジェム5000個」の配布が決定。また、現時点での公式Xフォロワー数が3万人／累計ガチャ回転数が1000万回を突破しており、追加で累計「無償ジェム7500個」の配布が決定している。

さらに、事前登録者数30万人突破目標の報酬が新たに追加された。目標達成で無償ジェム3000個＋豪華アイテムがプレゼントされる。

今後も条件達成に応じて報酬はアップグレードしていくので、まだ参加していない人はこの機会に参加してみてはいかがだろうか。

※30万人突破の報酬はシリアルコードを入力する方法での提供を予定しています。

▼事前登録

https://muvluv-girls-garden.com/

▼公式X

https://x.com/Muvluv_GG

事前登録事前登録25万人突破記念！ 公式Xキャンペーン開催中！

公式X（@Muvluv_GG）では、事前登録数25万人突破を記念して、抽選でAmazonギフトカード番号をプレゼントするキャンペーンを開催中。フォロー＆対象ポストのリポストでその場で抽選結果がわかるので、ぜひ気軽に参加してみよう。応募期間は、2025年8月23日11時59分まで。

▼景品

Amazonギフトカード番号

・1万円分【1名】

・1000円分【10名】

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

『マブガル』アニメPVの再生数が100万回を突破！

2025年7月15日に公式YouTubeチャンネルで公開したアニメPVの再生回数が100万回を突破した。本PVは、映像と楽曲のクオリティについて高い評価を受けているので、まだ見ていない人はぜひ視聴してみよう。

▼『マブラヴ ガールズガーデン』アニメPV

https://www.youtube.com/watch?v=m0VA0np-k6E

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.