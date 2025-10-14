合同会社EXNOAとKMSは10月14日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）で配信中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、期間限定イベント「ザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】前半」を開始。開催期間は、2025年10月28日4時59分まで。

本イベントでは、ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなどの豪華賞品がゲットできる。

▼あらすじ 学園は文化祭シーズン。各校舎で準備が進む中、

指揮官はトレブルクインテットの依頼を受ける。

それは最高にアゲでぽよな出し物を決めたいというもので――

NEW CHARACTERピックアップガチャ「フルート・メルヴィル」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「フルート・メルヴィル」を開催中。SSR「フルート・メルヴィル」【#激カワ吸血鬼配信者♪】は、「多彩なスキルで粘り強く生き残るコントロール役瀕死のピンチを大回復で切り抜け、戦線を維持する」キャラクターだ。

期間中、SSR「フルート・メルヴィル」【#激カワ吸血鬼配信者♪】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年10月28日4時59分まで。

ピックアップログインボーナス「フルート・メルヴィル（#激カワ吸血鬼配信者♪）」開催！

SSR「フルート・メルヴィル」追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムがゲットできる。開催期間は、2025年10月28日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.