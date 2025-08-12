『マブラヴ ガールズガーデン』の事前登録ガチャにSSR「夕凪 舞亜」が新登場！

2025年8月16日～8月17日に国際展示場駅前にてオリジナルうちわを配布！

合同会社EXNOAとKMSは8月12日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）の事前登録ガチャに新SSR「夕凪 舞亜」が追加されたことを発表。

事前登録ガチャにてゲットしたキャラクターは、本サービス開始後に受け取ることができるので、ぜひガチャを回して手に入れよう。

▼SSR 温厚篤実な面倒くさがり 夕凪 舞亜

▼事前登録はこちらから

https://muvluv-girls-garden.com/

SSR夕凪 舞亜登場記念！ インスタントウィンキャンペーン開催中！

SSR新登場を記念して、公式X（@Muvluv_GG）にてインスタントウィンキャンペーンを開催中。応募期間は、2025年8月15日11時59分まで。

▼景品

Amazonギフトカード番号

・1万円分【1名】

・1000円分【10名】

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

国際展示場駅前にて『マブガル』オリジナルうちわを配布！

2025年8月16日～8月17日に国際展示場駅前にて、『マブガル』のうちわを配布することが決定。ぜひ「揺れる」うちわをゲットして涼しく楽しもう。

配布期間：2025年8月16日～8月17日

配布場所：国際展示場駅前（東京ビッグサイト前）にて

※なくなり次第、配布終了いたします。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.