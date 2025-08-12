2025年8月16日～8月17日に国際展示場駅前にてオリジナルうちわを配布！
『マブラヴ ガールズガーデン』の事前登録ガチャにSSR「夕凪 舞亜」が新登場！
2025年08月12日 17時20分更新
合同会社EXNOAとKMSは8月12日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）の事前登録ガチャに新SSR「夕凪 舞亜」が追加されたことを発表。
事前登録ガチャにてゲットしたキャラクターは、本サービス開始後に受け取ることができるので、ぜひガチャを回して手に入れよう。
▼SSR 温厚篤実な面倒くさがり 夕凪 舞亜
▼事前登録はこちらから
https://muvluv-girls-garden.com/
SSR夕凪 舞亜登場記念！ インスタントウィンキャンペーン開催中！
SSR新登場を記念して、公式X（@Muvluv_GG）にてインスタントウィンキャンペーンを開催中。応募期間は、2025年8月15日11時59分まで。
▼景品
Amazonギフトカード番号
・1万円分【1名】
・1000円分【10名】
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
国際展示場駅前にて『マブガル』オリジナルうちわを配布！
2025年8月16日～8月17日に国際展示場駅前にて、『マブガル』のうちわを配布することが決定。ぜひ「揺れる」うちわをゲットして涼しく楽しもう。
配布期間：2025年8月16日～8月17日
配布場所：国際展示場駅前（東京ビッグサイト前）にて
※なくなり次第、配布終了いたします。
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Muv-Luv: The Answer ©©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
