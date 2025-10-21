合同会社EXNOAとKMSは10月20日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」を配信すると発表。配信日時は、本日2025年10月21日20時より。

本配信では、開発陣の熱い想いを込めた「初公開情報」を豪華ゲストとともに大放出。知りたい情報、そして期待を超えるサプライズが満載となっているので、ぜひリアルタイムで視聴してみよう。

番組内では、その場で参加して豪華賞品が当たるプレゼント企画も実施するとのことなので、お見逃しなく。

URL：https://youtu.be/HB13axds1gA

▼出演者（順不同）

・百花繚乱さん（MC）

・ピコさん（ナビキャラ）

・四王天 神楽さん

・結城 ほのかさん（月ヶ瀬ちゆる役）

・KMS 石渡 真人氏（開発プロデューサー）

▼スペシャルコメント

・ハサマさん（キャラクター原案）

「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開記念！ Xキャンペーン開催中

公式X（https://x.com/Muvluv_GG）では、「ザルトゥーム学園特別配信教室」のプレミア公開を記念して公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード券をプレゼントするキャンペーンを開催中。応募期間は本日10月21日23時59分までなので、奮って参加しよう。

▼景品

・Amazonギフトカード番号1万円分【1名】

・Amazonギフトカード番号1000円分【10名】

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

ザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半開始！

イベント【Halloween Carnival】後半が開催中。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2025年10月28日4時59分まで。

▼あらすじ トレブルクインテットの出し物……

それは「恐怖の館」!? 全部を詰め込んだ出し物に、

謎の乱入者まで現れ、文化祭は波乱の展開に――!?

NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」を開催中。SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】は「複数体攻撃で敵を一掃するENアタッカー会心発生で追加攻撃！さらなる大ダメージを狙う」キャラクターだ。

期間中、SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年11月4日4時59分まで。

ピックアップログインボーナス「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】開催！

SSR「エヴィ・レーナルト」追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムがゲットできる。開催期間は、2025年11月4日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.