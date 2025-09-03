Amazonセール情報大紹介！ 第12回
1台12役！Anker 675 USB-C ドッキングステーションがAmazonタイムセールで26％オフ
2025年09月03日 16時00分更新
Amazonタイムセールでお得に購入できるAnker注目モデル
現在Amazonでは、Ankerの製品「Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)」が26％オフで販売中です。
通常価格32,990円のところ、今なら特別価格24,490円で購入できます。
1台で12機能を備えたオールインワン設計
本製品は、厚さ約90mm・幅540mm・奥行220mm・重量1.66kgのしっかりとした設計で、12種類の機能を搭載しています。ワイヤレス充電パッド、100W出力対応USB-Cポート、10Gbpsの高速データ転送が可能なUSB-C/USB-Aポート、4K HDMIポート、microSD＆SDカードスロット、イーサネットポート、3.5mmオーディオジャックなどを装備。多様なデバイスをまとめて接続できます。
モニタースタンド機能で快適な作業環境を実現
ドッキングステーションとしてだけでなく、モニタースタンドとしても活用可能です。デスク上をすっきり整理でき、モニターを目線の高さに合わせることで、肩や首への負担を軽減。長時間のPC作業やリモートワークにも最適です。
すぐに使える付属品付きで安心
パッケージには180W ACアダプタやUSB-C 3.2 Gen 2 ケーブルが同梱されているため、開封後すぐに利用可能です。Amazonで購入すればスピーディに手元に届き、すぐに作業環境を整えることができます。
タイムセール中に手に入れるチャンス
Amazonタイムセールの期間中は、通常価格よりも大幅にお得に購入できます。デスク周りを整理したい方や効率的な作業環境を求める方は、この機会を逃さずチェックしてください。
