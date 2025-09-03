1台12役！Anker 675 USB-C ドッキングステーションがAmazonタイムセールで26％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonタイムセールでお得に購入できるAnker注目モデル

現在Amazonでは、Ankerの製品「Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)」が26％オフで販売中です。



通常価格32,990円のところ、今なら特別価格24,490円で購入できます。

1台で12機能を備えたオールインワン設計

本製品は、厚さ約90mm・幅540mm・奥行220mm・重量1.66kgのしっかりとした設計で、12種類の機能を搭載しています。ワイヤレス充電パッド、100W出力対応USB-Cポート、10Gbpsの高速データ転送が可能なUSB-C/USB-Aポート、4K HDMIポート、microSD＆SDカードスロット、イーサネットポート、3.5mmオーディオジャックなどを装備。多様なデバイスをまとめて接続できます。

モニタースタンド機能で快適な作業環境を実現

ドッキングステーションとしてだけでなく、モニタースタンドとしても活用可能です。デスク上をすっきり整理でき、モニターを目線の高さに合わせることで、肩や首への負担を軽減。長時間のPC作業やリモートワークにも最適です。

すぐに使える付属品付きで安心

パッケージには180W ACアダプタやUSB-C 3.2 Gen 2 ケーブルが同梱されているため、開封後すぐに利用可能です。Amazonで購入すればスピーディに手元に届き、すぐに作業環境を整えることができます。

タイムセール中に手に入れるチャンス

Amazonタイムセールの期間中は、通常価格よりも大幅にお得に購入できます。デスク周りを整理したい方や効率的な作業環境を求める方は、この機会を逃さずチェックしてください。