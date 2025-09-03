Amazonセール情報大紹介！ 第9回
【18％OFF】Amazonタイムセールでロジクールのマウス＆キーボードセットが3150円！
AmazonタイムセールでロジクールMK250GRdが特価登場
Amazonタイムセールにて、ロジクールのBluetoothワイヤレスマウス＆キーボードセット「MK250GRd」が販売中です。
参考価格3850円から18％OFFの3150円で購入でき、さらにAmazon限定特典の壁紙ダウンロードが付属。発送はAmazonが行うため、安心して注文できます。
Bluetooth対応でUSB不要！省スペース設計の便利セット
「MK250GRd」は、日本語配列のテンキー付きキーボードとBluetooth対応ワイヤレスマウスのセット商品。USBレシーバー不要でポートを節約でき、スマートフォンからノートPCまで幅広く対応します。
電源は単3・単4電池を使用し、最大12ヵ月の長寿命を実現。耐水性と軽量設計で日常使いにも最適です。
コンパクトで快適な操作性と環境への配慮
キーボードは369.9 × 136.9 × 22.8mm、380gのコンパクトサイズで、耐久性と快適な打鍵感を両立。マウスは両手利き対応の軽量設計で、どなたでも使いやすいデザインです。
さらに再生資材を採用し、環境にも配慮したサステナブル製品となっています。
ノートPCユーザー必見！今だけの特別価格
USBポートが限られたノートPC環境でも活躍できる「MK250GRd」。今ならAmazonタイムセール特価で手に入れるチャンスです。
快適な作業環境を整えたい方は、この機会をぜひお見逃しなく。
