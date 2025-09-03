【18％OFF】Amazonタイムセールでロジクールのマウス＆キーボードセットが3150円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

AmazonタイムセールでロジクールMK250GRdが特価登場

Amazonタイムセールにて、ロジクールのBluetoothワイヤレスマウス＆キーボードセット「MK250GRd」が販売中です。



参考価格3850円から18％OFFの3150円で購入でき、さらにAmazon限定特典の壁紙ダウンロードが付属。発送はAmazonが行うため、安心して注文できます。

Bluetooth対応でUSB不要！省スペース設計の便利セット

「MK250GRd」は、日本語配列のテンキー付きキーボードとBluetooth対応ワイヤレスマウスのセット商品。USBレシーバー不要でポートを節約でき、スマートフォンからノートPCまで幅広く対応します。



電源は単3・単4電池を使用し、最大12ヵ月の長寿命を実現。耐水性と軽量設計で日常使いにも最適です。

コンパクトで快適な操作性と環境への配慮

キーボードは369.9 × 136.9 × 22.8mm、380gのコンパクトサイズで、耐久性と快適な打鍵感を両立。マウスは両手利き対応の軽量設計で、どなたでも使いやすいデザインです。



さらに再生資材を採用し、環境にも配慮したサステナブル製品となっています。

ノートPCユーザー必見！今だけの特別価格

USBポートが限られたノートPC環境でも活躍できる「MK250GRd」。今ならAmazonタイムセール特価で手に入れるチャンスです。



快適な作業環境を整えたい方は、この機会をぜひお見逃しなく。