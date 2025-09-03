このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第9回

【18％OFF】Amazonタイムセールでロジクールのマウス＆キーボードセットが3150円！

2025年09月03日 09時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでロジクール Bluetooth ワイヤレスマウス キーボード セット MK250GRdを入手

AmazonタイムセールでロジクールMK250GRdが特価登場

　Amazonタイムセールにて、ロジクールのBluetoothワイヤレスマウス＆キーボードセット「MK250GRd」が販売中です。

　参考価格3850円から18％OFFの3150円で購入でき、さらにAmazon限定特典の壁紙ダウンロードが付属。発送はAmazonが行うため、安心して注文できます。

Bluetooth対応でUSB不要！省スペース設計の便利セット

　「MK250GRd」は、日本語配列のテンキー付きキーボードとBluetooth対応ワイヤレスマウスのセット商品。USBレシーバー不要でポートを節約でき、スマートフォンからノートPCまで幅広く対応します。

　電源は単3・単4電池を使用し、最大12ヵ月の長寿命を実現。耐水性と軽量設計で日常使いにも最適です。

コンパクトで快適な操作性と環境への配慮

　キーボードは369.9 × 136.9 × 22.8mm、380gのコンパクトサイズで、耐久性と快適な打鍵感を両立。マウスは両手利き対応の軽量設計で、どなたでも使いやすいデザインです。

　さらに再生資材を採用し、環境にも配慮したサステナブル製品となっています。

ノートPCユーザー必見！今だけの特別価格

　USBポートが限られたノートPC環境でも活躍できる「MK250GRd」。今ならAmazonタイムセール特価で手に入れるチャンスです。

　快適な作業環境を整えたい方は、この機会をぜひお見逃しなく。

