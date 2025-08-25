ハーロウは新たなヴォルト・ハンターの最後の1人となるグラヴィター

2KとGearbox Softwareは8月25日、「ボーダーランズ」シリーズ最新作『ボーダーランズ4』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）］について、ゲーム中で大暴れする新たな4人のヴォルト・ハンターの一人、グラヴィターの「ハーロウ」を紹介するゲームプレイ動画を公開した（最後4人目の紹介となる）。

ゲームの発売日は、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）が2025年9月12日予定、Nintendo Switch 2が10月3日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9460円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

ハーロウは天才的な元マリワン社の戦闘科学者で、クラウド・コントロール能力と範囲攻撃で敵の大群を一掃する、“パワーファンタジー”を体現したキャラクター。

ハーロウのゲームプレイ動画では、彼女が戦闘に特化した発明品の数々を駆使して、クリオ・ダメージやレディエーション・ダメージで戦場を支配したり、強化シールドで自分と仲間を守ったりする姿を視聴可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：2025年9月12日予定

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.