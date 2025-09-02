Amazonタイムセール20%オフ！TP-Link Wi-Fi 6ルーター「Archer AX80V」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonタイムセールでお得に登場！ Wi-Fi 6対応ルーター

TP-Link「Archer AX80V」が、通常価格14,800円から20%オフの11,800円で購入できるチャンスです。高性能を手軽に導入できる、この特別価格は見逃せません。

Archer AX80Vの高速性能

AX6000規格対応で、最大4804＋1148Mbpsの高速通信を実現。2.5GbpsのWAN/LANポートやギガビットLAN、USB3.0ポートも搭載し、ゲームや動画視聴、リモートワークまでストレスなく楽しめます。縦置き・横置き両方に対応し、設置場所も自由自在です。

最大100台まで接続可能な安定通信

OFDMA・4×4 MU-MIMO・8ストリーム技術を採用し、100台まで同時接続が可能。複数のデバイスを利用しても通信が途切れにくく、家族全員が快適にネットを使えます。



さらに、ペアレンタルコントロールやインターネットセキュリティ、IPv6 IPoE対応VPNクライアント機能も搭載。

アプリで簡単設定＆Amazon限定特典

TP-Link専用アプリを使えば、スマートフォンから直感的にセットアップ可能。



Amazon限定特典として、環境にやさしい簡易包装とオリジナル壁紙（PC・スマホ用）が付属します。加えて、クアッドコアプロセッサー搭載で高負荷処理もスムーズです。

今が買い時！Amazonタイムセールを活用

Amazonタイムセールの今こそ買い時。高速・安定・高機能を兼ね備えたTP-Link「Archer AX80V」で、自宅のネット環境を大幅にアップグレードしましょう。