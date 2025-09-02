【Amazonスマイルセール】高速2.3Gbps対応！Wi-Fi 7ルーター「eero 7」がお得に登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

最新Wi-Fi 7対応！「Amazon eero 7」スマイルセールで販売開始

Amazonは、スマイルセールに合わせて最新のメッシュWi-Fiルーター「eero 7」を販売開始しました。10％割引が適用され、17,800円で買える今がお得。次世代規格Wi-Fi 7対応で、未来のネットワーク環境を先取りできます。

eero 7の特徴①：圧倒的な通信速度と広範囲カバー

「eero 7」は有線で最大2.3Gbps、無線で最大1.8Gbpsの高速通信を実現。

さらに、2つの2.5Gbps対応イーサネットポートを搭載し、最大190㎡をカバー。同時に120台までのデバイス接続が可能です。既存のeero Proシリーズなどとの互換性も備えており、柔軟な拡張ができます。

eero 7の特徴②：安定したWi-Fi接続を実現

独自のTrueMesh技術に加え、TrueRoamやTrueChannelを搭載。

これによりWi-Fiのデッドスポットを解消し、家のどこにいても快適で安定した高速通信が可能です。直感的に操作できる「eeroアプリ」でセットアップも簡単。初心者でも迷わず導入できます。

eero 7の特徴③：高度なセキュリティ機能

有料サブスクリプション「eero Plus」に対応。

・広告ブロック

・ペアレンタルコントロール

・アンチウイルスソフト

これらの機能を追加することで、家庭やオフィスのネットワークをより安全に利用できます。

今が買い時！Amazonスマイルセール限定価格

次世代Wi-Fi 7を搭載した「eero 7」が、スマイルセール限定の割引価格で登場。

高速かつ安定した通信環境を整える絶好のチャンスです。